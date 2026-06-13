Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 4.6 büyüklüğünde depremle sallandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi gece yarısı sallandı. AFAD, saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Deprem Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelrre yer verildi: "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz."
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