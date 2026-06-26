Amerika’da yaşayan Türk bir kurye, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Takımımızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun otel siparişini sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Ferdi K. ismiyle paylaşılan sipariş ekranında milli oyuncunun kurabiye siparişi verdiği görüldü.
A Milli Takımımız ile Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan ABD maçında süre alamadı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı - Son Dakika
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