Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı - Son Dakika
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Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

05.07.2026 19:22
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ABD-İsrail saldırılarında ölen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesi için Tahran'da devlet erkanı ve yüz binlerin katılımıyla cenaze töreni düzenlenirken; törende konuşan bir din adamı kalabalığın intikam sloganları eşliğinde "Trump’ı öldürmek boynumuzun borcudur" diyerek ABD Başkanı'na yönelik açıkça suikast çağrısında bulundu.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve aile bireyleri için başkent Tahran’da cenaze töreni düzenlendi.

YÜZ BİNLER AKIN ETTİ

İmam Humeyni Musalla Camisi’ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde bayraklarla tören alanına gelen yüz binlerce İranlı, cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililer ile din adamları katıldı.

<a class='keyword-sd' href='/ali-hamaney/' title='Ali Hamaney'>Ali Hamaney</a> için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

TRUMP’A SUİKAST ÇAĞRISI

Öte yandan cenaze namazı öncesinde camide hazırlanan özel alanda ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast çağrılarının yankılandığı görüldü. Kalabalığın “Kutsal liderimizin intikamı!” sloganı attığı sırada konuşan bir İranlı din adamının, “Eğer katilini öldürmezsek, bu bizim utancımızdır. Eğer katilini öldürmezsek, bundan sonra elbisemiz kefenimiz olacaktır. Senin kanına yemin olsun ki Trump’ı öldürmek bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek.

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Son Dakika ABD Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı - Son Dakika

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