Hamaney İçin Tahran\'da Cenaze Töreni

ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Törene İran'ın çeşitli kentlerinden ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Yerel saatle 06.00'da başlayan törenin 20.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Hamaney için yarın İmam Humeyni Musalla Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.