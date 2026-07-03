Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu - Son Dakika
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Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

03.07.2026 16:59
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Galatasaray'da 4 yıllık Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı formayı giydiği sürece sayısız başarı elde eden Icardi'nin 9 numaralı forması da yeni sahibini buldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da bir dönem resmen kapandı. Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 sezonda taraftarın sevgilisi haline gelen ve kazanılan başarılarda başrolü oynayan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. 

GALATASARAY'IN YENİ 9 NUMARASI BELLİ

Arjantinli yıldızın vedasının ardından sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezon planlaması kapsamında 9 numaralı formanın geleceğini de netleştirdi. Icardi'nin ayrılığı sonrasında hücum hattını yeniden şekillendiren Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, sarı-kırmızılıların yeni 9 numarası olarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i belirledi. 

HÜCUMUN TEK LİDERİ OLACAK

Hem saha içi liderliği hem de skorer kimliğiyle takımın merkez figürü olması beklenen Osimhen'e 9 numaralı formanın emanet edilmesi, Galatasaray'ın yeni sezondaki hücum stratejisinin de en büyük işareti olarak değerlendirildi. 

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu - Son Dakika
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