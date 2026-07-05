İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı - Son Dakika
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İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

05.07.2026 08:56
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İstanbul'da yüksek dozda ilaç içerek intihar girişiminde bulunan genç bir kıza ulaşmaya çalışan ambulans şoförünün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri gündem oldu. Ekiplerin gece karanlığında, hatalı park edilen araçlar yüzünden geçişin zorlaştığı dar sokaklarda milimetrik manevralarla ilerlediği o anlar, 112 Acil Sağlık personelinin saniyelerle yarışını ve zorlu mesaisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'da acil sağlık ekiplerinin vakalara ulaşırken yaşadığı zorluklar, bir ambulans şoförünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi.

"İLAÇ İNTOKS" ANONSUYLA HAREKETE GEÇTİLER

Videoda, 112 Acil Sağlık ekiplerinin "İlaç İntoks" (ilaç zehirlenmesi) ve "1 kutu Xanax ile intihar girişimi" anonsu üzerine hızla olay yerine doğru yola çıktığı görülüyor. Yüksek dozda ilaç aldığı belirtilen genç bir kızın hayatını kurtarmak için saniyelerle yarışan ambulans şoförü, gece karanlığında zorlu bir güzergahı aşmak zorunda kaldı.

DAR SOKAKLAR VE HATALI PARKLAR İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Görüntüler, megakentin kronik sorunlarından biri olan dar sokaklar ve hatalı park edilen araçların acil durumlarda yarattığı riski de gözler önüne serdi. Ambulans şoförünün, her iki yanına araçların park edildiği dar ve yokuşlu mahalle aralarından geçerken gösterdiği dikkat ve direksiyon hakimiyeti dikkat çekti. Mavi tepe lambalarının aydınlattığı sokaklarda milimetrik manevralarla ilerleyen şoför, hastaya en kısa sürede ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, izleyenlere adeta nefes kesen bir kurtarma operasyonunun ilk aşamasını yaşatırken, vatandaşlara acil geçiş yollarının açık bırakılması ve hatalı park yapılmaması konusunda da sessiz ama güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.

112 Acil Sağlık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı - Son Dakika

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