Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık alanda bulunan bir erkek cesediyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Olay, Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.
Orta yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay’da incir ağacında asılı ceset bulundu - Son Dakika
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