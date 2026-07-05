Hatay’da incir ağacında asılı ceset bulundu - Son Dakika
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Hatay’da incir ağacında asılı ceset bulundu

05.07.2026 09:02
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Hatay’ın Antakya ilçesinde ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan incelemede, bir erkek şahsın incir ağacına asılı cesedi bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ceset otopsiye gönderildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık alanda bulunan bir erkek cesediyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alandan gelen kötü kokuyu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İNCİR AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Orta yaşlarda olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Cinayet, Yaşam, Polis, Hatay, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay’da incir ağacında asılı ceset bulundu - Son Dakika

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