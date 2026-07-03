Husiler: Suudi Arabistan Hava Sahanızı İhlal Etti - Son Dakika
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Husiler: Suudi Arabistan Hava Sahanızı İhlal Etti

03.07.2026 21:42
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İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı sivil uçağı engellemeye çalışmakla suçladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı, başkent Sana'ya iniş yapması beklenen İran'a ait bir sivil uçağı engellemek amacıyla ülke hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Husiler, benzer teşebbüslerin tekrarlanması halinde Suudi Arabistan'ın havaalanları ile karadaki ve denizdeki hayati çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı ülke hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Husi Yönetimi Sözcüsü Yahya Saree, savaş uçaklarının yerel saatle 05.20'de Husilerin kontrolündeki hava sahasına "sızma teşebbüsünde" bulunduğunu ve bunun, "mahsur kalan, yaralı ve hasta 200'den fazla Yemen vatandaşını taşıyan İran'a ait sivil uçağın Sana'ya inişini engellemek" amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Saree, söz konusu girişimin Husiler tarafından engellendiğini savundu.

Husi sözcüsü, benzer bir teşebbüs veya saldırganlık durumunda Suudi Arabistan'ın kritik altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Saree, "Suudi Arabistan'daki suçlu düşmanı hava sahamızı ihlal etmeye yönelik herhangi bir teşebbüsü ya da ülkemize yönelik herhangi bir saldırganlığı tekrarlamaması konusunda uyarıyoruz. Bu tür eylemlere, havaalanlarını ve karadaki ile denizdeki hayati çıkarlarını hedef alan kapsamlı bir karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca, Tahran-Sana arasındaki uçuşların "her türlü muhtemel sonuca rağmen" devam edeceğini belirtti.

Açıklamada herhangi bir ayrıntı verilmeden, "Suudi Arabistan ve ABD öncülüğündeki kuşatmayı kırmaya yönelik talimatları uygulamak için parmaklarımız tetikte ve her türlü seçeneğe hazırız" denildi.

"Uçak, Hamaney'in cenaze törenine katılacak Husi heyetini Tahran'a ulaştırmak üzere yeniden havalandı"

Yerel basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan tarafından engellenmeye çalışılan uçak, Sana Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Uçağın daha sonra, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılacak Husi heyetini Tahran'a ulaştırmak üzere yeniden havalandığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki iç savaşta uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen koalisyonda önemli bir konuma sahip olduğu biliniyor.

Husiler, 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetiyle savaş halinde bulunuyor. Yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Husiler, başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzeyinin ve nüfusun büyük bölümünün yaşadığı yerleşim merkezlerinin büyük bir kısmını kontrol ederken, Yemen hükümeti ise güney bölgelerinde hakimiyetini sürdürüyor.

Taraflar arasındaki çatışmalar, 2022 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından büyük ölçüde durma noktasına gelmişti. - SANA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Husiler: Suudi Arabistan Hava Sahanızı İhlal Etti - Son Dakika

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