Dünya Kupası\'ndaki ilk finalist İspanya

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 2-0'lık skorla kazandı.

İSPANYA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti. Porro, milli takım kariyerindeki ikinci golünü Fransa'ya karşı kaydetti. İspanya'nın Lamine Yamal ile 61. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK FİNALİST İSPANYA

Bu sonuçla birlikte Didier Deschamps'ın çalıştırdığı son Dünya Kupası finalisti Fransa, turnuvaya veda etti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri İspanya ise finale yükselmeyi başardı. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere- Arjantin maçının galibi olacak.