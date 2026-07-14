Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya

Dünya Kupası\'ndaki ilk finalist İspanya
14.07.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının galibi olacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 2-0'lık skorla kazandı.

İSPANYA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti. Porro, milli takım kariyerindeki ikinci golünü Fransa'ya karşı kaydetti. İspanya'nın Lamine Yamal ile 61. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya

İLK FİNALİST İSPANYA

Bu sonuçla birlikte Didier Deschamps'ın çalıştırdığı son Dünya Kupası finalisti Fransa, turnuvaya veda etti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri İspanya ise finale yükselmeyi başardı. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere- Arjantin maçının galibi olacak.

Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya

Dünya Kupası, İngiltere, Arjantin, İspanya, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altında kritik eşik 4 bin TL ihtimali masada Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok
İsrail basınından dikkat çeken analiz Türkiye’nin hamlesi Tel Aviv’i endişelendirdi İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar Araç kullanımında yeni dönem Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

23:55
İran İHA’ları Bahreyn semalarında Patriotlar devreye girdi
İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi
22:58
Fenerbahçe, Greenwood’u Aziz Yıldırım’ın sözleriyle duyurdu
Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu
22:53
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş
22:47
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
22:44
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 00:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.