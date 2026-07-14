Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı - Son Dakika
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Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı

Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
14.07.2026 06:32
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ABD ile İran arasında tırmanan savaş küresel piyasaları da sarstı. ABD'nin yeni hava saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki misillemesi sonrası Brent petrol yüzde 2 yükselerek son 4 haftanın zirvesi olan 84,98 dolara çıktı. Enerji arzına ilişkin endişeler artarken, yatırımcıların gözü petrol ve altın fiyatlarındaki dalgalanmaya çevrildi.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan savaş, yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel enerji ve emtia piyasalarını da hareketlendirdi. Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üçüncü gece üst üste hava saldırıları düzenlenmesi ve İran'ın buna karşılık Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki tankeri seyir füzeleriyle vurması, enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

PETROL FİYATLARI 4 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Savaşın Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşması, küresel petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 yükselerek 84,98 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 2,1 artışla 79,79 dolardan işlem gördü. Brent petrol önceki seansta yüzde 9,6 yükselerek Mayıs 2020'den bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmişti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni saldırıların dünya petrol ticaretini doğrudan etkileyebileceğini ve fiyatlardaki oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın fiyatlarında klasik "güvenli liman" yükselişi bu kez görülmedi.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemin en düşük seviyelerinden birini gördü. Analistler, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırmasının, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentesini güçlendirdiğini; bunun da dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Piyasalar, savaşın seyrinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin mesajları da yakından izliyor.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükselmesi, enerji piyasaları açısından en büyük risk olarak görülüyor.

ABD'nin saldırıları sürdürme kararlılığı ve İran'ın misillemelerine devam edeceği yönündeki açıklamalar, petrol başta olmak üzere küresel emtia piyasalarında dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürebileceğine işaret ediyor.

Ekonomi, Piyasa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı - Son Dakika

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