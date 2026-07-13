Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı\'nın sahip olduğu ev sayısı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın, babasına ait fincan ve vazo gibi çeşitli objeleri WhatsApp üzerindeki ikinci el eşya gruplarında 200 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunması dikkat çekti. Bu paylaşımların sosyal medyaya yansımasıyla birlikte birçok kullanıcı, merhum tarihçinin eşyalarının satılmasını "saygısızlık" ve "vefasızlık" olarak nitelendirerek duruma tepki gösterdi.

"İSTANBUL'DA KAPATILMASI GEREKEN 7 EV VAR"

Gelen yoğun eleştiriler üzerine satış yaptığı grupta bir açıklama metni paylaşan Tuna Ortaylı, süreci kendi kişisel meseleleriyle meşgul etmek istemediğini ancak haberler üzerine konuşma gereği duyduğunu belirtti. Ortaylı, babasından kalan eşyaların yoğunluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Babamın sadece İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var. Bu evlerde, kutsal saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, büyük kısmı kendi aldığı ya da kendisine hediye edilen ve yakın çevreye dağıtılanların haricinde çok sayıda obje bulunuyor."

"HİÇBİR İYİLİK CEZASIZ KALMIYOR"

Eşyaları satışa çıkarma amacının ticari olmadığını, aksine bir sosyal sorumluluk projesine kaynak yaratmak olduğunu belirten Ortaylı, karşılaştığı ithamlardan duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.

Eşyaların çöpe gitmesini istemediğini belirten Ortaylı, satışlardan elde edilecek gelirin TEMA Vakfı'nın İlber Ortaylı adına açacağı hatıra ormanına aktarılacağını ifade etti. Niyetinin iyiliğine rağmen eleştirilmesine sitem eden Ortaylı, "Şimdi ‘babasının malını satan vefasız kız’ olmakla itham ediliyorum. Ülkemizde hiçbir iyilik cezasız kalmıyor" dedi.

SATIŞLAR DURDURULDU: KİTAPLARIYLA ANILMAK İSTERDİ

Tepkilerin ardından gruptaki satış faaliyetlerini sonlandırdığını açıklayan Tuna Ortaylı, daha önce eşya satın alarak hatıra ormanına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Babasının mirasını yaşatmak için asıl planlarının farklı olduğunu vurgulayan Ortaylı, açıklamalarını şu anlamlı mesajla tamamladı:

"Babam adına bir kütüphane kuracağız. Kendisi bir akademisyen olarak çay fincanlarıyla değil, kitaplarıyla anılmak isterdi."