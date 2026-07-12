Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar - Son Dakika
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Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

12.07.2026 19:29
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, İtalya Serie A ekibi Como'nun teklifini değerlendirme kararı aldı.

Süper Lig devi Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 

COMO'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

İtalyan basınındaki haberlere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ilgisine sıcak yaklaşan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor. 

Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

GALATASARAY ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

İtalyan kulübünün transfer için teklifini 25 milyon Euro seviyelerine kadar çıkardığı ancak Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği vurgulandı. Oyuncunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde ise transferine onay verileceği fakat sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro'nun altındaki rakamları kesinlikle kabul etmeyeceği dile getirildi. 

Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

GALATASARAY PERFORMANSI

Yıllık 3.2 milyon Euro garanti ücret alan tecrübeli stoper, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 121 maçta başarılı savunma performansının yanı sıra takımına 10 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

Davinson Sanchez, İtalya Serie A, Galatasaray, Futbol, Como, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cenk Demiray Cenk Demiray:
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