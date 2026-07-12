Davinson Sanchez'den Galatasaray taraftarını üzecek karar

Süper Lig devi Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez’in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

COMO'NUN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

İtalyan basınındaki haberlere göre; İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ilgisine sıcak yaklaşan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu teklifi değerlendirmeyi planlıyor.

GALATASARAY ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

İtalyan kulübünün transfer için teklifini 25 milyon Euro seviyelerine kadar çıkardığı ancak Galatasaray yönetiminin başarılı futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği vurgulandı. Oyuncunun ayrılık konusunda ısrarcı olması halinde ise transferine onay verileceği fakat sarı-kırmızılıların 30 milyon Euro'nun altındaki rakamları kesinlikle kabul etmeyeceği dile getirildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Yıllık 3.2 milyon Euro garanti ücret alan tecrübeli stoper, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 121 maçta başarılı savunma performansının yanı sıra takımına 10 gol ve 4 asistlik önemli bir katkı sağladı.