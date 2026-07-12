Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Karma dövüş sanatlarının (MMA) en büyük yıldızlarından Conor McGregor, yaklaşık beş yıl sonra UFC 329'da yeniden oktagona çıktı. Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenen organizasyonun ana maçında İrlandalı yıldız, yıllar önce mağlup ettiği Max Holloway ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ancak gecenin en çok beklenen maçı, beklenmedik bir sakatlık nedeniyle adeta başlamadan bitti.

69 SANİYEDE MAÇ BİTTİ

Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde sıçrayarak attığı tekmenin ardından sağ dizinden sakatlanan McGregor, ayağa kalkmakta zorlandı. Birkaç kez devam etmeye çalışsa da bacağına yük veremeyen İrlandalı dövüşçünün durumu hakem tarafından yakından takip edildi. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından karşılaşma 69. saniyede durduruldu ve Max Holloway teknik nakavt (TKO) ile galip ilan edildi.

İLK BELİRTİLER ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞINA İŞARET EDİYOR

ABD basınında yer alan ilk değerlendirmelerde McGregor'ın dizinde ön çapraz bağ (ACL) yırtığı yaşamış olabileceği belirtildi. Kulüp ya da UFC tarafından henüz kesin teşhis açıklanmazken, detaylı kontrollerin ardından sakatlığın boyutunun netleşmesi bekleniyor. Olası ciddi bir bağ sakatlığı, McGregor'ın kariyerini yeniden uzun süre askıya alabilir.

5 YILLIK BEKLEYİŞ HÜSRANLA SONUÇLANDI

McGregor son resmi maçına 2021 yılında Dustin Poirier karşısında çıkmış ve yine bacağındaki ağır sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından UFC 329, yıldız dövüşçünün büyük dönüşü olarak lanse edilmişti. Biletler kısa sürede tükenirken, organizasyon yılın en çok beklenen UFC gecelerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak beklenen geri dönüş, yalnızca 69 saniye sürdü.

HOLLOWAY'DEN SPORTMENLİK ÖRNEĞİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Max Holloway, rakibinin yaşadığı talihsiz sakatlığa üzüldüğünü belirterek McGregor için "O gerçek bir savaşçı" ifadelerini kullandı ve şartların oluşması halinde yeniden karşılaşabileceklerini söyledi. Buna rağmen salondaki birçok taraftar maçın kısa sürmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşarken, tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından çok sayıda UFC dövüşçüsü ve spor yorumcusu McGregor'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. UFC hafif sıklet şampiyonu İslam Makhachev ise, "Conor kendini yendi. Tebrikler Max." paylaşımıyla geceye damga vuran yorumlardan birine imza attı.