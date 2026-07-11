Depremde ölü kaydedilen Ahmet Artan, 40 ay sonra yaşadığını kanıtladı - Son Dakika
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Depremde ölü kaydedilen Ahmet Artan, 40 ay sonra yaşadığını kanıtladı

Depremde ölü kaydedilen Ahmet Artan, 40 ay sonra yaşadığını kanıtladı
11.07.2026 10:32  Güncelleme: 10:34
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde isim karışıklığıyla ölü kaydedilen Ahmet Artan, 40 ay sonra Sağlık Bakanlığı sistemindeki hatanın düzeltilmesiyle yaşadığını kanıtladı. Doğum günü 23 Ocak'tan 10 Temmuz'a değişen Artan, ehliyet yenilemek için sağlık raporu alabilecek.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaşanan isim karışıklığı sonrası sisteme ölü olarak girilen Ahmet Artan, 40 ay sonra Sağlık Bakanlığı sistemlerindeki hatanın düzeltilmesiyle yaşadığını kanıtladı. 40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışan depremzede Artan, 23 Ocak olan doğum gününün kendisi için 10 Temmuz olarak değiştiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketine Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, yarım saatlik mücadelenin ardından mahsur kaldığı evinden kurtarılarak yaşama tutundu. Depremzede vatandaş; kendisiyle aynı ismi, soy ismi taşıyan ve baba isimleri aynı olan ve depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak girildi. İsim karmaşası sonrası birçok kurumda 'ölü' olarak gözüken Artan, banka işlemlerinde sistemdeki hatayı düzeltebilse de sağlık kurumları sisteminde 'Kişi ölüdür, işlem yapılamaz' uyarısıyla karşı karşıya kalmaya 40 ay boyunca devam etti. Süresi dolan ehliyetini yenilemek için sağlık raporuna ihtiyacı olduğu için yaşadığını kanıtlamaya çalışan Artan, geride kalan 40 ayın ardından Sağlık Bakanlığı'na yaşadığını kanıtladı. Sağlık Bakanlığı'ndaki sistemsel hatanın düzeltilmesiyle rahat nefes alan Artan; doğum tarihinin normalde 23 Ocak olduğunu ifade ederek sistemsel hatanın düzeltilmesiyle birlikte 10 Temmuz tarihinin kendisi için yeni doğum tarihi olduğunu söyledi. Yetkililer tarafından hatanın düzeltildiğinin bildirilmesi için yapılan aramada 'Gözün aydın, sistemimizde ölü değil de yaşıyor olarak gözüküyorsun' sözlerini duyan Artan bu ifade karşısında mutlu olduğunu söyledi.

"Bu şekilde çok kötü bir mağduriyet yaşadım ama çok şükür onu da atlattık"

Sağlık Bakanlığı sistemindeki hatanın düzeltilmesiyle 40 aydır verdiği mücadelesini kazandığını söyleyen Ahmet Artan, "6 Şubat'tan beri ölü olarak gözüküyorduk ve birçok devletimizin kurumlarında sisteminde ölü olarak gözüküyordum. İşte bankalar olsun ve devletin birkaç kurumu olsun düzelttik. En son Sağlık Bakanlığı kalmıştı ve çok şükür o kadar uğraştıktan sonra şu an düzeldi. Az önce gidip baktığımızda ben de herkes gibi sistemde yaşıyorum. İlk yaptığım olarak gidip randevu bile aldım. Düşünsene normal bir randevu alıyorsun ve onla bile mutlu oluyorsun. Sonuçta ben de orada 4 yıl bekledim ve şimdi çok şükür o randevuyu aldım. Randevuma Pazartesi günü gideceğim. Hemen sağlık raporunu çıkaracağım ve ehliyetimi yenileyeceğim. Ehliyetimize kavuşacağız. Ben de artık herkes gibi devletimizin sağlık kurumunun da kullanacağım. 4 yıl dile kolay şimdi ciddi anlamda çok zorluklar yaşıyordum. Kimi arkadaş güldü kalsın bırak ölü olarak kal diyorlar ama öyle bir şey değil. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kendi e devletine giremiyorsun. Kendi devletinin sana kurduğu hastane var ama ona bile gidemiyorsun. Allah'a şükürler olsun ki kaza falan geçirmedim. Geçirseydim düşünsene kimliksizsin, kimliğin var ama sistemde yoksun. Bu şekilde çok kötü bir mağduriyet yaşadım ama çok şükür onu da atlattık" dedi.

"Benim normalde 23 Ocak doğum günümdü bundan sonra 10 Temmuz diye tarihe geçecek"

Doğum gününün normal şartlarda 23 Ocak olduğunu ifade eden Artan, sistemsel hatanın düzeldiği 10 Temmuz'un yeni doğum tarihi olacağını ifade ederek "Benim normalde 23 Ocak doğum günümdü bundan sonra 10 Temmuz diye tarihe geçecek. Muhabir arkadaşlarla birlikte uğraştık. Beni aradıklarında 'Bana gözün aydın diyerek, sistemimizde ölü değil de, yaşıyor olarak gözüküyorsun' dendi. Ben mutlu oldum. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama yoksun. Ne yaşar ne yaşamaz filmi gibi yaşıyorsun ama sistemde yoksun. Şimdi çok şükür artık onu da düzelttik. Allah şükürler olsun bir daha kimsenin böyle bir şeyin başına gelmesin. Bundan sonra inşallah herkes gibi ben de devletimin bütün kurumlarını normal bir şekilde kullanacağım. Önceden ölüm tarihi 6 Şubat 2023 yazıyordu ama bugün baktığım zaman çok şükür özellikle ona baktığımda onu silmişler. Sadece normal yaşıyor gözüküyorum, kişi sağdır diyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Devletin büyüklerine ve en çok muhabir arkadaşım Ramazan İlın'a teşekkür ediyorum Sağ olsun benle birlikte koşturdu, çaba gösterdi. Ama çok şükür emeğimizin karşılığını aldık. Artık biz de herkes gibi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremde ölü kaydedilen Ahmet Artan, 40 ay sonra yaşadığını kanıtladı - Son Dakika

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