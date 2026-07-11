Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi

Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi
11.07.2026 00:08
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Dubai'de 27. kattaki lüks dairesinin balkonundan düşen 26 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Kauana Bilhar hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan kız arkadaşının trajedinin hemen ardından gönderdiği bir ses kaydı, polis tarafından incelemeye alındı. Dubai emniyeti, genç kadının ölümünün kaza, intihar veya cinayet olup olmadığını belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi 

Dubai'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni Kauana Bilhar, bir gökdelenin 27. katındaki lüks dairesinin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay esnasında evde olan kız arkadaşının, trajedinin hemen ardından bir yakınına gönderdiği gizemli ses kaydı ise soruşturmanın seyrini değiştirdi.

KIZ ARKADAŞININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÇAKILDI

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı ve dikkat çeken içerikleriyle tanınan Kauana Bilhar, Dubai’deki gökdelenin 27. katında bulunan dairesinin balkonundan aşağı düştü. 

Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi

İddialara göre, genç fenomenin yere çakıldığı sırada sevgilisi Barbara Abrantes de dairenin içindeydi. Olayın ardından şoka giren Abrantes, durumu önce Bilhar'ın ailesine haber verdi.

PANİK DOLU SES KAYDI SORUŞTURMA ALTINDA

Olayın hemen ardından Barbara Abrantes’in bir arkadaşına panik içinde bir sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Genç kadının mesajda ağlayarak yardım istediği ve ne yapacağını bilemediğini söylediği öğrenildi. 

Dubai polisi, Abrantes'in ifadesiyle birlikte bu gizemli ses kaydını da inceleme altına aldı. Barbara Abrantes ilk ifadesinde, olaydan önce her şeyin yolunda olduğunu ve çift olarak çok iyi anlaştıklarını savundu.

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Dubai emniyeti ve olay yeri inceleme ekipleri, 26 yaşındaki fenomenin şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Polis, olayın arkasında kasıtlı bir eylem olma ihtimalini tamamen göz ardı etmedi. Genç kadının ölümünün bir kaza mı, intihar mı, yoksa bir kadın cinayeti mi olduğu, yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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Son Dakika Sosyal Medya Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi - Son Dakika

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