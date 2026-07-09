İsrail askeri Filistinliye işkence yaptı, "günaydın" diyerek paylaştı

İsrail ordusuna mensup bir askerin, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı vahşet dolu bir fotoğraf karesi, uluslararası arenada infiale yol açtı.

"GÜNAYDIN" MESAJIYLA PAYLAŞTI

İç çamaşırıyla bırakılmış, gözleri sıkıca bağlanmış ve yüzüstü şekilde bir demir çubuğa bağlanarak işkence edilmiş Filistinli bir erkeğe ait olan görsel, insan hakları örgütleri tarafından "canlı yayında işkence ve net bir savaş suçu" olarak nitelendirildi. Tepkilerin ardından silinen görsel, İbranice "Günaydın" mesajıyla paylaşılmıştı.

"İSRAİL GÖZALTI MERKEZLERİ FİLİSTİNLİLER İÇİN AÇIKÇA BİRER İŞKENCE KAMPINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

İsrail’deki İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHRI) temsilcisi Oneg Ben Dror, sızan bu skandal görüntünün münferit olmadığını, aksine gözaltı merkezlerinde tutulan binlerce Filistinlinin uğradığı sistematik zulmün açık bir kanıtı olduğunu vurguladı. Ben Dror, "Bu görsel, tutukluların ifadelerini doğruluyor. İsrail gözaltı merkezleri Filistinliler için açıkça birer işkence kampına dönüşmüştür" dedi. İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi Direktörü Sari Bashi ise askeri bürokrasinin arkasına sığınılan savunmaları yıkarak, bir insanın yarı çıplak ve savunmasız şekilde teşhir edilmesinin hiçbir güvenlik bahanesiyle açıklanamayacağını, bunun uluslararası hukukta doğrudan "cinsel şiddet ve savaş suçu" kapsamına girdiğini ilan etti.

İSRAİL ORDUSU SUÇU İTİRAF ETTİ AMA SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Uluslararası basının baskısı üzerine İsrail ordusu, fotoğrafın kendi birlikleri bünyesinde çekildiğini resmen doğrulamak zorunda kaldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sergilenen bu vahşetin "ordunun kurumsal değerleriyle bağdaşmadığı" iddia edilerek konu hakkında iç inceleme başlatıldığı ileri sürüldü. Ancak askeri yetkililer, fotoğraftaki Filistinlinin hayatta olup olmadığı, kimliğinin tespit edilip edilmediği, acil tıbbi bir destek alıp almadığı ya da Gazze’de helak olan ailesine bir bilgi verilip verilmediği yönündeki hayati soruların tamamını cevapsız bırakarak sessizliğe gömüldü.

ANNELERİN ÇARESİZ YARDIM ÇIĞLIĞI

Fotoğrafın yayılması, çocukları İsrail güçleri tarafından alıkonulan ve aylardır hiçbir yaşam belirtisi alamayan Filistinli ailelerin acısını daha da katladı. En az iki Filistinli anne, fotoğraftaki kişinin kendi evladı olduğunu iddia ederek adli makamlara çağrıda bulundu. Anne Rana Abu Nasser, mart ayında sınır hattında esir alınan oğlu Osama'yı bacağındaki eski bir yara izinden, diğer anne Joudeh al-Ghoul ise Kasım 2023'ten beri kayıp olan oğlu Amin'i saç çizgisi ve çene yapısından teşhis ettiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Hak örgütü HaMoked ise İsrail'in gözaltına aldığı kişileri dünyadan gizlemek için bilinçli bir bilgi engeli uyguladığını, Mayıs 2024'te kurulan e-posta sorgu sisteminin ise sadece göstermelik olduğunu aktardı. Örgüt, görgü tanıklarının gözleri önünde tutuklanan yüzlerce Filistinlinin varlığının, resmi makamlarca hâlâ inkar edildiğini raporladı.