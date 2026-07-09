FETÖ ile Mücadelede Kayseri'nin Durumu Eleştirildi - Son Dakika
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FETÖ ile Mücadelede Kayseri'nin Durumu Eleştirildi

FETÖ ile Mücadelede Kayseri\'nin Durumu Eleştirildi
09.07.2026 20:43
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MHP'li İsmail Özdemir, Kayseri'de FETÖ ile mücadelenin yetersiz olduğunu ve önemli süreçlerin başlayacağını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, FETÖ ile mücadelenin Kayseri'de istenilen seviyeye ulaşmadığını belirterek, önümüzdeki dönemde Türkiye gündemini yakından ilgilendirecek önemli hukuki süreçlerin başlayacağını söyledi.

“ÇOK SAYIDA KURUMA SIZMIŞ VE KENDİSİNİ UNUTTURDUĞUNU ZANNEDEN ÇEVRELER VAR”

FETÖ'nün Kayseri'yi uzun yıllardır önemli bir merkez ve hedef alanı olarak gördüğünü ifade eden Özdemir, "FETÖ için Kayseri önemli bir merkez ve hedef sahalarının başında geliyor. Ne yazık ki bu karanlık yapıyla mücadele anlamında Kayseri'de başarılı sonuçlar alındığını söyleyebilmek mümkün değil. Hâlâ çok sayıda kuruma sızmış ve kendisini unutturduğunu zanneden çevreler var. Yaşanan bazı hukuki soruşturmalar da bu durumu işaret ediyor" dedi.

“BU GİRİŞİMLERİN HER ZAMAN KARŞISINDA OLDUK”

Bazı ilişki ağlarının ve kişisel hesapların mücadeleye zarar verdiğini vurgulayan Özdemir, "Bazı yakın ilişki ağları şehrimizin FETÖ ile birlikte uzantıları ve iltisaklılarından arındırılması çabalarına zarar verdi. 'Senden-benden' anlayışının sürdürülmesi ve nefsi yaklaşımlar da bu mücadeleyi olumsuz etkileyen gelişmelerin başında geldi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bu girişimlerin her zaman karşısında olduk." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile Mücadelede Kayseri'nin Durumu Eleştirildi
İsmail Özdemir,

Özdemir, özellikle bazı sivil toplum kuruluşları ile yargı camiasına sızan ve ilgili yargı organlarınca FETÖ iltisakı nedeniyle kayıt altına alınmış kişilere çeşitli çevreler tarafından referans verilmesinin hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti.

"YAKINDA TÜRKİYE GÜNDEMİNİ İLGİLENDİRECEK BAZI ÖNEMLİ YASAL SÜREÇLER BAŞLIYOR"

Yakın zamanda kamuoyunun yakından takip edeceği önemli hukuki süreçlerin başlayacağını ifade eden Özdemir, "Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler işleme alınacaktır." dedi.

“ÇOK SAYIDAKİ İSMİN ASLINDA VE GERÇEKTE VATANA NASIL İHANET ETTİĞİ GÖRÜLECEKTİR”

Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: “FETÖ’nün üzerinin kapatıldığını düşündüğü tüm eylemleri karşısında devletimizim hukuki refleksini canlı tuttuğunu göstereceği bu gelişmelerle bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin aslında ve gerçekte vatana nasıl ihanet ettiği görülecektir. Çaba ve gayretimiz hakikatler gün yüzüne çıkarken, şahsi ikbal ve ihtiras ile hareket edenlerin de ne derecede büyük bir gaflet ve yanlışa düştüklerini görmeleridir."

Kaynak: İHA

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