Haluk Levent gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahbap Derneği'nin faaliyetleri ile yürütülen siber ve mali süreçlere ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında dosyadaki deliller ve alınan ifadeleri değerlendiren savcılığın, Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdiği öğrenildi. Kararın ardından Haluk Levent mali şube polisleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Levent'e 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilirken, dosyayla ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

"BAĞIŞLAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI" İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiasıyla yürütüldüğü, deprem bağışlarının yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

"AHBAP KURUCUSUNUN BANKA HESABINDAN 990 MİLYON TL'LİK BAHİS"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in yaptığı paylaşımda, başsavcılığın açıklamasına ilişkin şu detaylar yer aldı: "Açıklamaya göre; soruşturma kapsamında Haluk Levent’in farklı kişilere ait hesapları kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ve Ahbap Derneği hesaplarından bu hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para aktarımı tespit edildiği öne sürüldü.

Yine soruşturmada, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen ve dernek kurucularından Alper Çelik’e ait hesaplardan 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL tutarında yasal bahis oynandığı, yaklaşık 390 milyon TL kayıp oluştuğu iddia edildi.

"YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI"

Başsavcılık açıklamasında, hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya adına geçirilen taşınmazların daha sonra başka kişiler üzerine devredildiği ve bu yolla yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluştuğunun öne sürüldüğü ifade edildi.

Başsavcılık, dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarıldığı, derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğine ilişkin ciddi bulgular bulunduğunu, deprem bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirterek şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı."

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINDA MAHKUM OLMUŞTU

Gözaltı kararının, Haluk Levent'in kısa süre önce yargılandığı karşılıksız çek davasının ardından gelmesi dikkat çekti. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle mahkum edildi.

Mahkeme, biri 19 milyon 987 bin lira, diğeri ise 50 milyon 83 bin lira tutarındaki iki çek nedeniyle Haluk Levent hakkında toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN" DEMİŞTİ

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, haberlerin doğru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak, ortada bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın."

CEZA KESİNLEŞİRSE HAPİS YOLU AÇILABİLİR

Mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmedi. Haluk Levent'in kararı istinafa taşıması beklenirken, üst mahkemenin yerel mahkeme kararını onaması halinde ceza kesinleşecek. Kesinleşen adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise ilgili mevzuat gereği hapis süreci gündeme gelebilecek.

Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.