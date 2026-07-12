Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu - Son Dakika
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Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

12.07.2026 20:40
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in senet oyunu savcılığın dosyasına girdi. Levent’in bir gayrimenkul alımı için farklı tarihlerde toplam değeri 2 milyon 750 bin lira olan 3 senet verdiği, senetlerde Levent “borçlu” gözükürken Ahbap Derneği’nin "iptal edilemez şekilde kefil" gözüktüğü belirtildi. Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı 4 gün sonra aklamak suretiyle başkasına devredildiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirtildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, savcılık dosyasına giren senet detayları ortaya çıktı. Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için 15 Ocak tarihli 250 bin Dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin Dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin Dolar olmak üzere, Ahbap Derneği kaşesi bulunan toplam 3 senet verdiği belirlendi. Senetlerde Haluk Levent'in "borçlu" gözüktüğü, Ahbap Derneği’nin “gayrikabili rücu” (iptal edilemez şekilde) “Kefil” olduğu tespit edildi. 

Arland adına kayıtlı gayrimenkulün Haluk Levent’in asistanı adına alındığı, 4 gün sonra aklamak suretiyle E.Ö.Ç.’ye devredildiği tespit edildi.

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu - Son Dakika
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