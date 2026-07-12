120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kansas City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin kazandı.

ARJANTİN ÖNE GEÇTİ

Maça çok hızlı başlayan Arjantin, 10. dakikada Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından Alexis Mac Allister'ın şık kafa vuruşuyla öne geçti ve devreyi üstün tamamladı.

İSVİÇRE EŞİTLİĞİ YAKALADI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda rakip kalede baskısını artıran İsviçre, aradığı golü 67. dakikada buldu. Şık paslaşmalar sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Dan Ndoye, kaleci Emiliano Martinez'i avlayarak skoru 1-1 yaptı. Bu golden yaklaşık 5 dakika sonra İsviçre, Breel Embolo'nun hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

JULIAN ALVAREZ'DEN MUHTEŞEM GOL

Uzatmalarda oyunun tek hakimi olan Arjantin, 112. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen Arjantin hücumunda topu alan Julian Alvarez'in sol çaprazdan harika vuruşu üst köşeden ağlarla buluştu.

SON SÖZÜ LAUTARO MARTINEZ SÖYLEDİ

Maçtaki son sözü yine Arjantin söyledi. Hızlı hücuma çıkan Arjantin'de Almada'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda Kobel başarılı oldu. Dönen topu tamamlayan Lautaro Martinez, topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Arjantin, 3-1 kazandı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP İNGİLTERE

Bu sonuçla birlikte adını yarı finale yazdıran son şampiyon Arjantin, İngiltere'nin rakibi oldu. İsviçre ise Dünya Kupası'na veda etti.