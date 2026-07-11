Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu

Niğde’de bir düğünde havaya açılan ateş, mutlu günü yasa boğdu. Maganda kurşunlarının isabet ettiği gelinin 44 yaşındaki kuzeni Nuh Öztürk, olay yerinde feci şekilde can verdi.

MUTLU GÜN KANLI BİTTİ

Olay, Niğde'nin Hacıbeyli Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün merasiminde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında eğlence amacıyla İ.O. isimli şahıs tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Ancak silahtan çıkan kurşunlar, o sırada düğünde bulunan gelinin kuzeni Nuh Öztürk'e isabet etti. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ: OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kurşunların hedefi olan Nuh Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

MAGANDA YAKALANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Havaya ateş açarak faciaya neden olan şüpheli İ.O., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.