Yaren Mercan'ın Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yaren Mercan'ın Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Yaren Mercan\'ın Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
09.07.2026 22:16
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Kayseri'deki kazada hayatını kaybeden Yaren Mercan'ın görüntüleri ve sürücüye dair gelişmeler.

KAYSERİ'de tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kaza ile ilgili tutuklanan alkollü otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yargılandığı dava ertelenirken, kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine başındançıkarak düştüğü görüldü.

Kaza, geçen 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü Efe çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hayatını kaybeden Mercan ise otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Efe hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi.

DAVA BAŞLADI

25'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Kadir Efe, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, ölen Mercan'ın şikayetçi annesi Binnaz, babası Mehmet, ablası Büşra ve kız kardeşi Damla Mercan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yaren Mercan'ın tıp fakültesinden arkadaşları ise doktor önlükleri ile gelerek Mercan ailesine destek oldu.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Sanık Kadir Efe, 3 aydır tutuklu olduğunu ve böyle olmasını istemediğini belirterek, "Evin geçimini ben sağlıyorum. Ceza alacağımı biliyorum. Yakın zamanda bir çocuğum daha olacak. Olay tamamen trafikte olan bir kazaydı. Tahliyemi istiyorum" dedi. Ölen Mercan'ın şikayetçi ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile sanık Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Bayramı tatilini Kayseri'de ders çalışarak geçiren üniversite öğrencisi Yaren Mercan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Mercan'ın çarpmanın etkisiyle havada savrulduğu, kaskının da yine havada savrularak yere düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaren Mercan'ın Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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