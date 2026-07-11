Macaristan Başbakanı Magyar, NATO\'dan sonra dönmedi! Türkiye\'de tatile devam ediyor

NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Péter Magyar, resmi temaslarının ardından ülkedeki tatilini sürdürüyor. İstanbul ve Ankara’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezen Magyar, yoğun geçen diplomatik programın yorgunluğunu atmak için rotasını Antalya’ya çevirdi.

ANTALYA'DA TATİL YAPIYOR

Antalya'da yaz tatilinin keyfini çıkaran konuk Başbakan, kaldığı otelin havuz başında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Magyar, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa "Türkiye’den selamlar” notunu ekledi.