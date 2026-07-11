Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti sırasında konakladığı otele dışarıdan özel tuvalet getirildiği ve biyolojik atıklarının ABD'ye geri götürüldüğü iddiaları otel yönetimi tarafından yalanlandı.

İddialara yanıt veren otelin genel müdürü Hakan Arslan, oda içerisinde tuvaletle alakalı en ufak bir değişiklik yapılmadığını belirtti. Arslan, bu tür dedikoduların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"TUVALETLE ALAKALI EN UFAK DEĞİŞİKLİK YOKTU"

CNN Türk'e konuşan Hakan Arslan, "Bizim otelimiz içerisinde, odamız içerisinde yapılan en ufak bir tuvaletle alakalı değişiklik yoktu. Yemeklerini bizim şef arkadaşlarımız orada hazırladı ama Sayın Trump'ın kendi şeflerinin bilgisi ve izlemesi dahilinde yaptılar. Kendisiyle tanışabilme şansımız oldu ve bize karşı, özellikle otel çalışanlarına yönelik gerçekten çok tevazu sahibi olarak ve çok nezaketli bir şekilde yaklaştı." dedi.