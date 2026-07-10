Baba ve Oğul Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Baba ve Oğul Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti

Baba ve Oğul Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti
10.07.2026 23:23
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Yalova'da baba, oğlunu kurtarmak isterken ikisi de elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki iş yerinde elektrik akımına kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğlu, kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki yıkama ve yağlama iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde elektrik akımına kapılan Olcay Okur'u (28) kurtarmak isteyen baba Samim Okur (53) da akıma kapıldı. Ağır yaralanan baba ve oğul için ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Samim Okur Karamürsel Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ve oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenilen Samim Okur ile oğlu Olcay Okur'un, olayın yaşandığı yıkama ve yağlama iş yerinin sahipleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Baba ve Oğul Elektrik Akımında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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