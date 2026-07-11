Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı

11.07.2026 00:05
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki özel bir hastanenin önüne gelen iki şüpheli tabancayla ateş açtı. Saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve binada maddi hasara yol açan şüpheliler için polis alarma geçti. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından izini sürdüğü 2 saldırganı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan bir özel hastanenin önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı.

BİR DE KAMERAYLA KAYDETTİLER

Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.

2’Sİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kayapınar Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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