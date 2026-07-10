Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı

İstanbul Sarıyer'e bağlı Poligon Mahallesi'nde yaşayan onlarca ailenin tapularının ihale yoluyla özel şirketlere devredilmesi üzerine başlayan hukuki süreçte mahalle sakinlerini sevindiren bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, "mülkiyet hakkı ihlali" gerekçesiyle satış işlemini iptal etti.

SÜREÇ 2021 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Yaklaşık 35 hanenin bulunduğu 7 binayı kapsayan bölge, 2021 yılında "rezerv yapı alanı" ilan edildi. Hak sahiplerinin açtığı davada ilk aşamada iptal kararı verilmesine rağmen, istinaf mahkemesinin kararı bozmasıyla hukuki süreç devam etti.

2023 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğin ardından bölge için pay satış ihalesi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, tapularının satışa çıkarıldığını muhtarlığa yapılan tebligatla öğrendiklerini açıklarken, tapular Pelit İnşaat ile Nar Enerji'ye devredildi. Boğaz manzaralı daireler için hak sahiplerine yatırılan bedellerin 1 milyon 270 bin lira ile 2,5 milyon lira arasında olduğu belirtilmişti.

"MÜLKİYET HAKKI İHLALİ" GEREKÇESİYLE İPTAL

Sözcü'deki habere göre İstanbul 14. İdare Mahkemesi, tapuların hak sahiplerinin bilgisi dışında ve gerçek değerinin çok altında satıldığı yönündeki değerlendirmeler kapsamında satış işlemini inceledi. Mahkeme, "mülkiyet hakkı ihlali" gerekçesiyle satışın iptaline karar verdi.

Kararla birlikte uzun süredir evlerini kaybetme endişesi yaşayan mahalle sakinleri önemli bir hukuki kazanım elde etti. Mahkemenin iptal kararıyla tartışmalı satış işlemi geçersiz sayılırken, hak sahipleri açısından yeni bir süreç başlamış oldu.