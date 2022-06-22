Son Dakika Şanlıurfa Haberleri

09:30 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede DİYARBAKIR merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 236 şüpheliden 46'sı, adliyeye sevk edildi.

09:22 Diyarbakır'da baron ve baroniçelerin olduğu 46 şüpheli adliyeye çıkartıldı Diyarbakır'da baron ve baroniçelerin olduğu 46 şüpheli adliyeye çıkartıldı Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyedeDİYARBAKIR Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'a gelip kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında baron ve...

09:15 Erzurum faydalı modelde fark attı Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 27, yılın ilk beş ayında ise 74 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi.

20:52 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleşti Yayladağı Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin En Güney Cephesi" konulu 1. Yayladağı Tarih ve Kültür Sempozyumu gerçekleştirildi.

18:45 Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, adının suça karıştığını söyleyerek ikna ettikleri emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

18:29 Şanlıurfa'da bez bebekler yarıştı Şanlıurfa'da bez bebekler yarıştı Şanlıurfa'da kadın destek merkezlerindeki kurslardan yararlanan kadınların yaptıkları el emeği göz nuru yöresel bez bebekler, düzenlenen yarışmada birincilik için yarıştı.

18:19 Besi OSB yatırımcılarına destek sağlanacak Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Besi OSB) yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirip ardından bölgede incelemelerde bulundu.

17:49 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Adana'nın Yüreğir ilçesinde, doğduğu 1945 yılından bu yana kimliksiz yaşayan ve çevredekiler tarafından "Fatma nine" olarak tanınan kadın, hastaneye gidemediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen yaşlı kadın, "Hastalığım yüzünden ayaklarımda yaralar çıktı. Komşular bana ilaç getiriyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Hastaneye gittiğimde benden kimlik istiyorlar. Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum" dedi.

17:41 Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

16:32 Tesadüf eseri tarihi tünel gün yüzüne çıktı! Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel ortaya çıkınca mahalle boşaltıldı Şanlıurfa'da bir yolun çökmesi sonucu Roma Dönemi'ne ait tarihi bir tünel gün yüzüne çıktı. Çevrede önlem alan belediye ekipleri emniyet şeritleri çekerek, evlerin yıkılma riskine karşı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

16:27 Gaziantep Havalimanının yeni başmüdürü görevine başladı Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Yasin Savaş'ın yerine İzmir'den atanan Kemal Daştan, görevine başladı.

16:18 Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı Çöken yolda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı -Çökme nedeniyle bazı evler tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken yolda Roma Dönemine ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı.

15:56 Son dakika haber... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu Son dakika 3. sayfa haberi... Gaziantep'teki feci kazanın acı hikayesi yürekleri burktu Cezaevindeki oğlunu ziyaretten dönerken kazada öldüğü ortaya çıktı Feci kazada ölen sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda önünde seyir eden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü...

15:37 Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından tespit edilen denizde sürüklenen tekne ve teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

15:22 Şanlıurfa'da göçük meydana gelen sokaktaki 14 ev tahliye edilecek Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, göçük meydana gelen sokaktaki 14 evin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

14:47 Arazi kavgası hazırlığındaki tarafların adreslerine operasyon: 16 uzun namlulu silah ele geçirildi Arazi kavgası hazırlığındaki tarafların adreslerine operasyon: 16 uzun namlulu silah ele geçirildi Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden tarafların adreslerine 150 jandarma ekibiyle yapılan operasyonda 16 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

14:43 Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi Son dakika haberi: Adreslerde arama yapılması Silahların bulunması Ele geçirilen silahlar ve mermiler Şanlıurfa'da husumetli iki aileye yönelik operasyonda 16 silah ele geçirildi Mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında...

13:44 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 59,50 liradan satıldı.

13:23 Şanlıurfa'da arazi kavgasına karışanların adreslerinde 16 tüfek bulundu ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden ve 13 kişinin gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı silahlı kavga sonrası tarafların adreslerine 150 jandarma ekibiyle operasyon düzenlendi.

12:39 ŞANLIURFA - Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde başlayan bu dönemki kazılarda yeni kalıntıların izi sürülecek.

12:09 Emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı SİVAS'ta kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, emekli kadın öğretmen H.D.'nin (68) 800 bin lira değerindeki altınları ile 190 bin lira parasını dolandıran 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı.

12:02 Şanlıurfa'da kamu kurum personeline temel ilkyardım eğitimi verildi Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca çağrı merkezi ve kamu kurum personellerine yönelik temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

11:25 Şehit ailelerinden DEVA Partili Yeneroğlu ve AK Partili Özşavlı'ya tepki Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptıkları ortak basın açıklaması ile DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'na ve AK Partili Halil Özşavlı'ya...

10:38 Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı Torosların dev leşçili özgürlüğe kanat çırptı Dev akbaba üç aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Adıyaman'da doğaya salınan akbaba dronla havadan görüntülendi Özgürlüğe uçan kızıl akbabanın havada süzülmesi eşsiz bir manzara oluşturdu Şanlıurfa kırsalında yaralı halde bulunan...

09:53 Kadim uygarlıkların koku kültürü Şanlıurfa'da gün yüzüne çıkacak Dünya Güzel Koku Günü'nün 8. yıl dönümü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koku Kültürü Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi'nin (MEDAM) iş birliği ile kara gülün yetiştiği dünyadaki tek yer olan Şanlıurfa'da kutlanacak.

09:49 77 yıldır nüfus cüzdanı yok, gözyaşlarıyla kimlik istedi 77 yıldır nüfus cüzdanı yok, gözyaşlarıyla kimlik istedi Resmi kayıtlara göre yaşamayan Fatma ninenin ve ölen ailesinin hayatı 'Ay Lav Yu' filmini akla getirdi Eşi kimliğine kavuşamadan öldü, kendi de ölmeden kimlik istiyor Fatma nine: "Hastanede kimlik istiyorlar, vermeyince geri eve...

18:27 Son dakika haber | DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

18:08 Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılığı önleyen tapu memurlarına ödül Bayındır Memur-Sen Şanlıurfa İl Başkanlığı, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişileri engelleyen tapu memurlarını plaketle ödüllendirdi.

18:02 Son dakika! Şanlıurfa'da sopalı saldırganlar kamerada Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki kişinin sopalarla darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17:51 ŞANLIURFA - Dezavantajlı çocuklara Beşiktaş forması dağıtıldı Beşiktaş tarafından Şanlıurfa'da yetim ve engelli 650 çocuğa forma hediye edildi.

17:40 Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt oturdukları bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

17:37 Viranşehir'de CHP'ye 1200 Kişi Katıldı. Salıcı: "Erdoğan Sen Artık Zalime Dönüştün" CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin 2018 yılında toplam üye sayısı 293 olan Viranşehir’de 1200 yeni üyenin rozet takma törenine katıldı. Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Sen iktidara geldiğin zamanki Tayyip Erdoğan değilsin. Sen zalime dönüştün, sarayın adamı oldun. Sen Viranşehirlinin kalbinde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan değilsin. Öyle olsaydı bugün 1200 tane Viranşehirli gelip bize yoldaş olmazdı” dedi.

17:28 Şanlıurfa'da ilk eğitim Haliliye Belediyesi'nden Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından Şanlıurfa'da ilk kez eğitim verildi.

17:03 Urfa'ya "Şanlı" unvanı verilişinin 38. yılı kutlandı Şanlıurfa'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Şanlı' unvanı verilişinin 38. Yıl dönümünde şehitlikte çelenk sunum programı düzenlendi.

16:51 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

15:37 1. Göç Çalışmaları Sempozyumu başladı 1. Göç Çalışmaları Sempozyumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, 7 Aralık Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Kilis'te başladı.

13:31 Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor Pendik'te çocuklar, Göbeklitepe'yi Masal Parkı'nda keşfediyor Pendik'te Masal Parkı, çocuklara kapılarını açtı Pendik Belediyesi tarafından çocuklara masal dünyasının kapılarını aralayan Masal Parkı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla kapılarını açtı.

13:23 KIRIKKALE - Üniversite hastanesinde ozonla ameliyatsız bel fıtığı tedavisi Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, ön muayenede uygun görülen bel fıtığı hastalarına 30 dakikada ameliyatsız ozon tedavisi uygulanıyor.

12:09 Şanlıurfa'da İLKSAN üyeleri sağlık yardımları konusunda bilgilendirildi Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), üye bilgilendirme toplantı düzenlendi.

10:22 Son dakika haber: Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi: 234 gözaltı Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen suç unsurları sergilendi Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonunda 234 gözaltıDİYARBAKIR Dün sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelip kamereler karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 205 adreste 292 şüpheliye yönelik...

09:19 Şanlıurfa Valisi Ayhan, sağlık yatırımlarını inceledi Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

08:53 Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha faaliyete başlayamayan yağ fabrikası alevlere teslim oldu.

00:51 Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu Milyonlarca lira değerindeki makineler yangında hasar gördü Fabrika yangını Şanlıurfa ve Gaziantep itfaiyelerini alarma geçirdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha faaliyete başlayamayan yağ fabrikası alevlere teslim oldu.

15:22 Canlandıracağı Karakter Belli Oldu! Sevenlerini Şaşırttı Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ çekimlerini Manavgat ilçesinde tamamladığı "Öldüm Bittim" filminin ardından yeni filmi "Hükümet Bey" için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gitti. Filmde, film yıldızını canlandıran ünlü oyuncu, "Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş ile başrolü paylaşıyorum. Şanlıurfalı bir ağanın, film yıldızına duyduğu karşılıksız aşkı komik bir dille beyazperdeye aktarıyoruz" dedi. İşte detaylar...

14:08 Şanlıurfa'da yılanların dansı kamerada Şanlıurfa'da yılanların dansı kameradaŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki siyah yılanın dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.

13:40 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 60 liradan satıldı.

13:22 Şok Sözler! Verdiği Cevap Olay Oldu İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara'dan olan oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine "ihanet ettiğini" söyledi. Tatlıses, "Ben vuruldum, direkt şirkete gidip kasayı boşaltı. Niye diğer çocuklarım yapmıyor da o yapıyor?" diyerek isyan etti. Babasına cevap veren Ahmet Tatlıses, "Kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır" deyip şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...

12:40 Şanlıurfa'da zabıtadan gürültü kirliliği denetimi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için kentte özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yaptı.

10:55 ŞANLIURFA - Kaldırımda 120 bin lira bulan uzman çavuş parayı sahibine teslim etti Şanlıurfa'da sattığı arabasının parasını telefonla konuşurken kaldırımda unutan işçinin 120 bin lirasını bulan uzman çavuş, parayı sahibine verdi.

10:47 TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi Meclis Başkanlığına, 9 HDP, 1 bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

10:38 Üniversitede terör örgütleri anlatıldı Kilis Valiliği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliği ile düzenlenen ve Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'nın konuşmacı olarak katıldığı "Tehdit, Taktil, Tedhiş Terör Örgütleri" başlıklı konferans, gerçekleştirildi.

09:05 Bakan Soylu Türkiye'nin en kapsamlı operasyonunu duyurdu: 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" başladı İçişleri Bakanı Soylu, sabah erken saatlerde kamera karşısına geçerek uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına karşı bugüne kadar yapılan Türkiye'nin en kapsamlı operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 292 hedefe yönelik gerçekleştirilen operasyonda şu ana kadar 213 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

08:26 Diyarbakır merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 213 gözaltı DİYARBAKIR merkezli 11 ilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 04.00'te startını verdiği, 4 bin 200 polisin katılımıyla sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda aralarında 2 'baroniçe'nin de olduğu 213 şüpheli gözaltına alındı.

19:38 Şanlıurfa'da arazi kavgasında 750 boş kovan ele geçirildi: 13 gözaltı ŞANLIURFA'da arazi anlaşmazlığı sonucu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 3 büyükbaş öldü.

17:43 Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu 33. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

16:53 Başkan Kuş Kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi Şanlıurfa'nın en büyük kırsal alanına sahip olan ilçelerinden Eyyübiye'de, kırsal mahallelere götürülen belediyecilik hizmetleri, yerinde incelenerek halkla birlikte değerlendirilmeye devam ediyor.

16:12 ŞANLIURFA - 5 milyon liralık dolandırıcılık, tapu memurunun dikkati sonucu engellendi Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı.

15:23 Gazeteciler Suriye'deki güvenli bölgelerde normal hayata dönüşü görüntüledi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün itibarıyla 507 bin 292 geçici koruma altındaki Suriyelinin ülkesine gönüllü geri dönüş yaptığını bildirdi.

15:19 Kadın köy öğretmenleri Ankara'da bir araya geldi MİLLİ Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Derneği (TED) ve Zurich Vakfı iş birliğinde mesleğe yeni adım atan kadın köy öğretmenlerinin eğitimlerine katkı sağlamak için hayata geçirilen 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesi kapsamında kadın...

15:08 "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle 700 köy öğretmenine destek verildi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Eğitim Derneği (TED) ve Zurich Vakfı iş birliğiyle yürütülen "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında, 3 yılda yaklaşık 700 köy öğretmenine destek verildi.

15:03 Son dakika... Düğün hazırlığı yapan gencin hayalleri çıkan yangında kül oldu Son dakika haber... Düğün hazırlığı yapan gencin hayalleri çıkan yangında kül olduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde geçtiğimiz günlerde Haliliye Mahallesinde ikamet eden Eroğlu ailesine ait evde çıkan yangında ailesinin evi ile birlikte düğün hazırlığı yapan 26 yaşındaki Ali Eroğlu'nun tüm düğün çeyizi de...

14:35 Düğün hazırlığı yapan gencin hayalleri kül oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde Eroğlu ailesine ait evde çıkan yangında ailesinin evi ile birlikte düğün hazırlığı yapan 26 yaşındaki Ali Eroğlu'nun tüm düğün çeyizi de küle döndü.

14:30 TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat - TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım...

13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 70 bin üyesi bulunan Mersin Sulama Birliği'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan da bulunuyor.

13:23 Şanlıurfa'da sıcak havada buz satışları iki katına çıktı Şanlıurfa'da sıcak havada buz satışları iki katına çıktı Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla buz satışları iki katına çıktı.

12:07 Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 58,50 liradan satıldı.

11:41 Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara Yalova'ya atandı Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Kara, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile Yalova'ya atandı.

00:13 Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de Son 20 Yılda Dünyaya Gelen 18 Bin 165 Bebeğin Annesi 15 Yaşından Küçük CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ‘Türkiye’nin Utanç Tablosu Çocuk Anneler’ raporunda, Türkiye’de son 20 yılda dünyaya gelen 18 bin 165 bebeğin annesinin 15 yaşından, 1 milyon 893 bin 5 bebeğin annesinin ise 19 yaşından küçük olduğunu açıkladı. Raporda, “Bir günde doğan 259 bebeğin annesi 19 yaş altında. Her gün doğan 71 bebeğin annesinin 17 yaşın altında olduğu, 2 bebeğin annesinin ise 15 yaş altında olduğu oraya çıktı. Aynı şekilde yaşı 17'den küçük olan çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısı 515 bin 805; yani haftada 496 bebek” denildi.

00:08 33 İlin Başsavcısı Değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayınladı. Eskişehir, Kocaeli ve Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcısı değişti.

23:34 HSK'nın yaz kararnamesi tamamlandı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı.

21:57 Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı Sokak ortasında boğazından bıçaklanan genç ağır yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında bir şahıs, yanına yaklaşan kişi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

16:05 Bozova Belediyesi seralarında ilk hasat başladı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde belediye tarafından kent merkezinde yaptırılan 6 serada yetiştirilen salatalık ve biberin hasadı başladı.

13:27 Haliliye'de gençlerin adresi yaz spor okulları oluyor Haliliye Belediyesinin lisanslı sporcular yetiştirdiği Aliya İzzetbegoviç Spor ve Yaşam Merkezindeki tekvando kursu, gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor.

13:03 Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi Yargıtay başkanı ve üyelerinden Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye çıkarma yaptı.

12:08 Ömer Fethi Gürer: Kamuoyuna Yansıyan Hırsızlık Vakaları, Ekonomik Buhranın Yansımasıdır CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal üretimde kullanılan malzeme ve ürünlere yönelik hırsızlık olaylarının son dönemde arttığını belirterek, “Kamuoyuna yansıyan hırsızlık vakaları, ekonomik buhranın olumsuz bir yansımasıdır” dedi.

12:04 Tel Abyad, Türkiye'den dönen Suriyeliler için güvenli liman oldu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden detaylar Tel Abyadlı Rami Dehiş ile röportaj Tel Abyad Yerel Meclisinin medya ofisinde çalışan Miteb Hüseyin ile röportaj Tel Abyadlı Muhammed Nabi ile röportaj Tel Abyad, Türkiye'den dönen Suriyeliler için güvenli liman oldu Tel Abyadlı Muhammed Nabi: -"Keşke...

11:50 Şanlıurfa'da AYT heyecanı - Şanlıurfa'da AYT heyecanı ÖSYM tarafından Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri Sınavı Şanlıurfa'da başladı.

11:49 Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok - Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok GAP gümrük kapılarında Mayıs ayında 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi Güneydoğu Anadolu Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında Mayıs ayında 42 ayrı olayda 25 milyon 30 bin 487 TL değerinde...

10:44 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Haziran 2022 Türk gemileri hem modernize edilecek hem çevre dostu olacakUlaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerlerine yeni gemi inşa edilmesi için sağlanan maddi destek artırılırken kabotaj hattında yolcu ve araç taşıyan...

09:50 Erzurum konutta 34'üncü sırada TÜİK 2022 Mayıs dönemi iller konut satış istatistiklerini paylaştı.

09:17 4 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor 4 çocuğuna hem annelik, hem babalık yapıyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan inşaat işçisi 46 yaşında ki Muhittin Çiçeklidağ, bir yıl önce kaybettiği eşinin ardından, 4 yetişkin çocuğuna hem annelik ve hem de babalık yapıyor.

22:00 Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı Diyarbakır'da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

16:14 Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar Sınav öncesi salona girmek için koşarak ter döktüler Şanlıurfa'da sıvana yetişme telaşı kameralarda Türkiye genelinde yapılan YKS sınav heyecanı Şanlıurfa'da da yaşandı.

15:02 Konya'daki Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettiler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Şanlıurfalı vatandaşları ziyaret etti.

15:00 CHP'li Tekin: "Adalet Sistemi Çocuklar İçin Cezalandırıcı Bir Hale Dönüştü. Her 100 Bin Çocuktan 1500'ü Suça Sürüklenmiş Durumda" Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılına ait “suça sürüklenmiş çocuk istatistiklerini” değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 224 bin 300 çocuk güvenlik birimleri ile tanışmak durumunda kalmış. Bu sonuç, çarpıcı ve bir o kadar da utandırıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. İşin özeti, Türkiye’deki her 100 bin çocuktan bin 500'ü suça sürüklenmiş durumda. Bu rakamlar ülkemize yakışmıyor. Adalet sistemi çocuklar için cezalandırıcı bir hale dönüştü” dedi.

13:26 Son dakika 3. sayfa: 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalanan şahıs tutuklandı Son dakika haberi: Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 100 bin liralık altın ve parasını dolandıran ve kaçmaya çalışırken otogarda yakalanan zanlı tutuklandı.

13:05 TEL ABYAD - İçişleri Bakanı Soylu, Tel Abyad'da AFAD konut proje alanı incelemesinde konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da yaklaşık 1200 dönüm arazi üzerine kurulması planlanan AFAD konut proje alanını inceledi.