Şanlıurfa Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında elevatöre kapılan işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında elevatöre kapılan işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Birecik\'te zeytin ve fıstık fabrikasında elevatöre kapılan işçi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası meydana geldi; iddiaya göre elevatöre kapılan bir işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı işçi ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan zeytin ve fıstık fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan M.D., elevatöre (taşıma düzeneği) kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan M.D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
Birecik Devlet HastanesiYerel HaberlerŞanlıurfaİş Kazası3. SayfaİncelemeJandarmaİtfaiyeBirecikZeytinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
16:08
Beşiktaş’ın efsanesi kebapçı oldu Fiyatları görenler şokta
Beşiktaş'ın efsanesi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
15:58
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu Bu kez bakın ne yaptı
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
15:55
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın
Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
15:29
Kahramanmaraş’ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
14:50
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 16:25:47. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Birecik'te zeytin ve fıstık fabrikasında elevatöre kapılan işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android