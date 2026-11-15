Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı - Son Dakika
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Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı

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Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
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1 yorum

Fenerbahçe U19 takımının Liverpool'a 5-3 mağlup olduğu karşılaşmada oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle eleştirilerin hedefi olan Çağrı Hakan Balta, bu kez antrenman çıkışındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Genç futbolcu, lüks aracıyla tesislerden ayrılırken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları geri çevirmedi.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli U19 takımının Liverpool'a 5-3 yenildiği karşılaşmada oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle dikkat çekmişti. Teknik heyetin oyuncu değişikliği kararına tepki gösteren genç futbolcunun bu davranışı eleştirilere neden olmuştu.

Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı

Liverpool karşılaşmasında yaşananların ardından genç oyuncu, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle öne çıktı. Balta'nın antrenman çıkışında taraftarlara karşı sergilediği tavır, maç sırasında yaşananlardan farklı bir görüntü ortaya koydu.

Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı

TESİSLERDEN AYRILIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağrı Hakan Balta, antrenmanın tamamlanmasının ardından lüks marka aracıyla tesislerden ayrıldığı sırada kendisini bekleyen taraftarlarla karşılaştı. Genç futbolcuyu gören taraftarlar, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek istedi.

Taraftarların isteğine kayıtsız kalmayan Balta, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Genç oyuncu, kendisini bekleyen futbolseverlerle fotoğraf çektirerek onların isteğini yerine getirdi.

Hakan BaltaFenerbahçeLiverpoolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    u19 artiz A.takimda ooooo yandik 0 0 Yanıtla
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