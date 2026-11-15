Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı

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Kahramanmaraş\'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
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2 yorum

Elbistan ilçesinde tespit edilen şap hastalığının yayılmasını önlemek için 37 mahallede hayvanlara karantina uygulanıyor. Bu mahallelerde hayvan sevki ve hareketi yasaklandı, yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine uymaları istendi. Kahramanmaraş'ta eylülde başlayan aşı kampanyası 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Elbistan’da tespit edilen şap hastalığının yayılmasını önlemek için harekete geçildi. Yetkililer, yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymalarını istedi.

37 MAHALLEDE KARANTİNA

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün duyurusunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelindeki 37 mahallede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirlerinin devreye alındığı bildirildi.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı

HAYVAN SEVKİ YASAKLANDI

Karantina süresince belirlenen mahallelerde, hayvanların sevki ve hareketlerinin kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandığı vurgulandı. Yetiştiricilerden biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

AŞI KAMPANYASI 31 ARALIK’A UZATILDI

Kahramanmaraş’ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında eylül ayında başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararla, aşı kampanyasının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Kaynak: İHA
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    Yorumlar (2)

  • Fatih Apalı Fatih Apalı:
    iklim kanunu gümbür gümbür geliyor. hazır olun 2030 yılına kadar uçuşa geçiyoruz 0 0
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Şap hastalığı yüz yıllardır var nereden bağladın iklim kanunu'na ... 0 0
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