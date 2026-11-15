İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu - Son Dakika
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İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu

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İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu
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İsrail televizyonunda şaşkına çeviren görüntü! Kadın bir anda ortadan kayboldu
Haber Videosu

İsrail televizyonunda yayımlanan bir röportaj sırasında arka planda yürüyen kadın, kameralar önünde bir anda ortadan kayboldu. Şaşkınlık yaratan görüntülerin videodaki ani kurgu kesmesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan röportajda, mavi kıyafetli ve gözlüklü bir kadın mikrofon karşısında açıklamalarda bulunurken arka planda hareketlilik yaşandı. Koridordan geçen açık renkli kıyafetli başka bir kadın, kameranın görüş alanına girdi.

Ancak görüntünün devamında yürüyen kadın, hareketini tamamlamadan bir anda ortadan kaybolmuş gibi göründü. Röportaj yapılan kişi konuşmasını sürdürürken yaşanan bu ayrıntı, görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti.

GİZEMLİ GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İlk bakışta açıklanması güç görünen olayın, videoda kullanılan ani kesme (jump cut) tekniğinden kaynaklandığı belirtildi. Farklı anların birbirine bağlanması sırasında aradaki görüntülerin çıkarılması, arka planda yürüyen kadının aniden kaybolduğu izlenimini oluşturdu. Böylece sıra dışı görüntünün ardında herhangi bir gizem olmadığı, olayın video kurgusundan kaynaklandığı anlaşıldı.

İsrailDünyaSon Dakika

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