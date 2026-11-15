İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var - Son Dakika
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İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var

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İsrail\'den Trump\'a suikast uyarısı! İran\'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
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6 yorum

İsrail istihbaratı, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimindeki üst düzey isimlere yönelik suikast hazırlığında olduğuna ilişkin bilgileri CIA ile paylaştı. İsrail merkezli Israel Hayom gazetesinin haberine göre, önümüzdeki haftalarda düzenlenebilecek saldırılarda patlayıcı yüklü dronların kullanılması bekleniyor. Mossad Başkanı Roman Gofman, elde edilen istihbaratı CIA Direktörü John Ratcliffe'e bizzat iletti.

Israel Hayom gazetesinin üst düzey İsrailli ve Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimindeki önemli isimlere yönelik suikast hazırlığı Mossad tarafından tespit edildi.

ABD istihbaratının talebi üzerine Mossad tarafından incelenen bilgiler, başka bir Batılı istihbarat servisinin değerlendirmeleriyle de desteklendi.

İsrail istihbaratının hazırladığı değerlendirmede, saldırıların önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilebileceği ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının kullanılabileceği bilgisine yer verildi. Dronların geleneksel güvenlik önlemlerini aşabilme ihtimali, ABD'li yetkililerin korunmasına yönelik endişeleri artırdı.

TRUMP İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Israel Hayom'un aktardığına göre, istihbarat paylaşımının ardından Washington yönetimi güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. Risk altında bulunan üst düzey yetkililerin açık hava etkinliklerine katılımı sınırlandırılırken bazı isimler geçici olarak güvenli askeri tesislere yerleştirildi.

Trump'ın katıldığı programlarda da ek güvenlik önlemleri devreye alındı. Özellikle patlayıcı yüklü dronlara karşı savunma sistemlerinin kullanılması ve başkanın kamuoyuna açık etkinliklerinin azaltılması gündeme geldi.

ÜÇ BAKAN ASKERİ TESİSLERE TAŞINDI

İsrail gazetesinin haberinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in güvenlik gerekçesiyle askeri tesislere taşındığı bilgisine de yer verildi.

Üç ismin evlerinden geçici olarak ayrılarak yüksek güvenlikli tesislerde koruma altına alındığı aktarılırken uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

MOSSAD BAŞKANI İSTİHBARATI BİZZAT İLETTİ

Mossad Direktörü Roman Gofman, Washington'da CIA Direktörü John Ratcliffe ile bir araya geldi. Görüşmede İran'ın Trump ve ABD yönetimindeki üst düzey isimleri hedef alan saldırı hazırlığına ilişkin istihbarat ele alındı.

Gofman'ın elde edilen bilgileri Ratcliffe'e bizzat aktarması, iki ülke arasındaki istihbarat iş birliğinin son dönemdeki önemli temaslarından biri olarak değerlendirildi.

İRAN İLE ANLAŞMA İHTİMALİ ZAYIFLADI

Israel Hayom'a konuşan yetkililere göre, suikast hazırlığına ilişkin istihbarat Washington ile Tahran arasında yeni bir anlaşmaya varılması ihtimalini de olumsuz etkiledi.

ABD ile İran arasında diplomatik uzlaşma arayışlarının sürdüğü bir dönemde gelen güvenlik uyarısı, iki ülke arasındaki gerilimi artıran yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

TAHRAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İran yönetimi, Trump ve ABD'li üst düzey yetkililere yönelik suikast hazırlığında olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray ve CIA ise Israel Hayom'un aktardığı suikast planına ilişkin henüz resmî bir doğrulama yapmadı.

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Okurların en beğendiği yorum

“bu haberi mossat verdiyse düşünmek lazım çünkü İsrail Amerika'yı tekrar savaşın içine sokmak istiyor”

Tüm yorumlar (6)
Donald TrumpABD BaşkanıİsrailMossadDünyaİranCIASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • ozabdullah0637 ozabdullah0637:
    bu haberi mossat verdiyse düşünmek lazım çünkü İsrail Amerika'yı tekrar savaşın içine sokmak istiyor 4 0
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Israil Trumpe savasa ikna etmek icin yalanlar uydurup savasa ikna etmeye calusiyor yakinda israil trumpa suikast isleyim iranin üstüne atabilir 3 0
  • Kazim Kilic Kazim Kilic:
    Yani illaki İran halkına saldırmak için gerçeğe aykırı bir delil üretmeleri gerekiyordu işte o da budur. 1 0 Yanıtla
  • ozancaki82 ozancaki82:
    İsrail öldürüp İrana yıkacaklar . hep aynı senaryolar 1 0
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Kendi planlarını ifsaa etmişler. Siyonistler oldukça dünyada savaş bela bitmez. 1 0 Yanıtla
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