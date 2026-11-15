Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel\'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Özgür Özel'in yeni yönetim kadrosunu belirleyecek aday listeleri açıklandı. 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için asıl ve yedek adaylar belli olurken listelerde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni yönetim, 1202 delegenin katılacağı oylamayla belirlenecek.

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde beklenen aday listeleri açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel'in yeni yönetim kadrosunu şekillendirecek seçimler öncesinde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için asıl ve yedek adaylar belli oldu.

1202 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Kurultayın ikinci gününde partinin yönetim organlarını belirleyecek seçimler için hazırlıklar tamamlandı. Kayıtlı 1202 delege, blok liste yöntemiyle yapılacak oylamada Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.

Açıklanan listelerde mevcut milletvekilleri, parti yöneticileri ve farklı alanlarda çalışmalarıyla tanınan isimler yer aldı. Parti Meclisi için 160 asıl ve 30 yedek, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 asıl ve 8 yedek aday belirlendi.

İŞTE 160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ ASIL ADAY LİSTESİ

1. Fethi Açıkel

2. Sinan Adıyaman

3. İzzet Akbulut

4. Umut Akdoğan

5. Pınar Akgül Doğusoy

6. Zeliha Aksaz Şahbaz

7. Ertan Aksoy

8. Su Akyıldız

9. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

10. Abdul Ahad Andican

11. Özgür Ardıç

12. Saime Nilgün Arısan Eralp

13. Şeref Arpacı

14. Ednan Arslan

15. İbrahim Arslan

16. Murat Arslan

17. Mustafa Arslan

18. Güldem Atabay

19. Olgun Atilla

20. Murat Aydın

21. Ensar Aytekin

22. Yankı Bağcıoğlu

23. Murat Bakan

24. Ekrem Baki

25. Ayhan Barut

26. Saniye Barut

27. Bekir Başevirgen

28. Uğur Bayraktutan

29. Bilal Bilici

30. Ozan Bingöl

31. Cenk Boduç

32. Melis Asya Bozalı

33. Elif Gamze Bozo

34. Burhanettin Bulut

35. Özgür Ceylan

36. İlhan Cihaner

37. Mehmet Burak Çop

38. Çağlar Çağlayan

39. Utku Çakırözer

40. Murat Can

41. Mithat Çelikpala

42. Sercan Çiğgin

43. Meryem Gül Çiftçi Binici

44. Nail Çiler

45. Cumhur Çilesiz

46. Doğan Demir

47. Emre Demir

48. Talat Dinçer

49. Bedirhan Berk Doğru

50. Türkan Elçi

51. Yunus Emre

52. Zeynel Emre

53. Cemal Enginyurt

54. Hikmet Erbilgin

55. Ali Rıza Erdek

56. Bahattin Bahadır Erdem

57. Bülent Erdinç

58. Eylem Ertuğ Ertuğrul

59. Ali Abbas Ertürk

60. Aşkın Genç

61. Ali Gökçek

62. Gökçe Gökçen

63. Kübra Gökdemir

64. Burkay Güçyetmez

65. Ayşemin Gülmez

66. Elif Leyla Gümüş

67. İbrahim Öner Güncavdı

68. İsmet Güneşhan

69. Egemen Gürcün

70. Şengül Hablemitoğlu

71. Hikmet Yalım Halıcı

72. Elvan Işık Gezmiş

73. Metin İlhan

74. Özgür Erdem İncesu

75. Uğurcan İrak

76. Mühip Kanko

77. Erdem Kara

78. Özgür Karabat

79. Barış Karadeniz

80. Reşat Karagöz

81. Cem Karakeçili

82. Evrim Karakız

83. Ulaş Karasu

84. Yalçın Karatepe

85. Aykut Kaya

86. Seda Kaya Ösen

87. Veysel Onur Kaynar

88. Sevgi Kılıç

89. Sinem Kırçiçek

90. Okan Konuralp

91. Mustafa Murat Kubilay

92. Oğuz Kurdoğlu

93. Önder Kurnaz

94. Melih Meriç

95. Servet Mullaoğlu

96. Özgen Nama

97. Aylin Nazlıaka

98. Süreyya Öneş Derici

99. Ömer Önhon

100. Barış Övgün

101. Kadem Özbay

102. Gizem Özcan

103. Serkan Özcan

104. Talih Özcan

105. Turgay Özcan

106. Suat Özçağdaş

107. Turan Taşkın Özer

108. Ahmet Tuncay Özkan

109. Fahri Özkan

110. Tuğçe Hilal Özkan

111. Engin Özkoç

112. Ümit Özlale

113. Şule Özsoy Boyunsuz

114. Hasan Öztürk

115. Kayhan Pala

116. Andaç Pamuk

117. Evrim Rızvanoğlu Emir

118. Kerim Rota

119. Tolga Sağ

120. Ahmet Celal Emre Say

121. Selin Sayek Böke

122. Baran Seyhan

123. Sencer Solakoğlu

124. Sibel Süiçmez

125. Orhan Sümer

126. Polat Şaroğlu

127. Bülent Şık

128. Mehmet Tahtasız

129. Namık Tan

130. Mahmut Tanal

131. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

132. Gamze Taşçıer

133. Canan Taşer

134. Ayça Taşkent

135. Yüksel Taşkın

136. Aliye Timisi Ersever

137. Hakan Tiryaki

138. İsmet Tokdemir

139. Seyit Torun

140. Ömer Kaya Türkmen

141. Yaşar Tüzün

142. Emine Uçak Erdoğan

143. Cumhur Uzun

144. Mehmet Salih Uzun

145. Pınar Uzunokak

146. Arman Üney

147. Özlem Ünsal

148. İsmail Atakan Ünver

149. Berna Vural

150. Aylin Yaman

151. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

152. Hüseyin Yaşar

153. Deniz Yavuz Yılmaz

154. Barış Yıldız

155. Battal Yıldız

156. Emre Yılmaz

157. Deniz Yücel

158. Bülent Yücetürk

159. Mahir Yüksel

160. Gökhan Zeybek

PARTİ MECLİSİ YEDEK ADAY LİSTESİ

1. Fatma Köse

2. Erdal Kurutaş

3. Ekin İlğun

4. İlyas Şahin

5. Hasan Emre Akkuş

6. Güler Kocayiğit

7. Bilgi Taşkıran

8. Caner Arduç

9. Doğan Çakmak

10. Gökhan Aydın

11. Bünyamin Kıvrakdal

12. Duygu Çelik

13. Melis Türker

14. Levent Gürbüz

15. Mustafa Yıldırım

16. Öztürk Kaylan

17. Abdullah Çakır

18. Neşe Zengin

19. Gürbüz Erdağız

20. Hikmet Saatçi

21. Deniz Çankaya

22. İpek Dirim Kara

23. Tuana Tuncalı

24. Ahmet Dikici

25. Uğur Öner

26. Tevfik Kayhan Timurhan

27. Gizem Çetinkaya Ülker

28. Sinem Kaya

29. Mehmet Ali Özışık

30. Aydoğan Arslanca

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ASIL ADAY LİSTESİ

1. Erbil Aydınlık

2. Süleyman Bülbül

3. Oktay Tolga Büyükhilal

4. Deniz Çakır

5. Ertürk Çapın

6. Tuğçe Deveciler Koç

7. Çağdaş Karaküçük

8. Remzi Kazmaz

9. Erdoğan Kılıç

10. Nail Dursun Kırbaş

11. Gençosman Killik

12. Burcu Mazıcıoğlu

13. İsmet Özener

14. Özkan Tice

15. Murat Yıldız

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ

1. Ali Güvenbaş

2. Işıl Nağme Evgin

3. Rıza Koçak

4. Cihan Önder Mercan

5. Korkmaz Öngel

6. Hakan Özer

7. Dilara Gürel

8. Furkan Kılıç

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

GÖZLER DELEGELERİN VERECEĞİ KARARDA

YENİ Parti'nin yeni yönetimini belirleyecek seçimlerde 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu asıl aday listeleri delegelerin onayına sunulacak. Oylamanın tamamlanmasıyla partinin yeni yönetim organları kesinleşecek.

YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadıYENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
Özgür ÖzelYeni PartiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ağır sözler Ağza alınmayacak ifadeler kullandı Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
Galatasaray’ın gözdesi Oulai için Fiorentina’dan ocak kararı Galatasaray'ın gözdesi Oulai için Fiorentina'dan ocak kararı
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
Ferhunde rolüyle tanınan Deniz Çakır, ocakta yeni bir diziyle ekranda Ferhunde rolüyle tanınan Deniz Çakır, ocakta yeni bir diziyle ekranda
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:50
TikTok rezaletleri bitmiyor Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Sanal hediyeler karşılığında yaptıkları tepki çekti
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:24
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:08
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
13:43
Kayseri’de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
13:37
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
13:30
Galatasaray’ın gözdesi Oulai için Fiorentina’dan ocak kararı
Galatasaray'ın gözdesi Oulai için Fiorentina'dan ocak kararı
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Prof. Gürüz’e “midyeci“ soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı
Prof. Gürüz'e "midyeci" soruşturması: Mardinli vekile ne yazmıştı?
12:37
Zonguldak’ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
12:34
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
11:49
Karaman FK’nın takım otobüsünde yangın Futbolcular ölümden döndü
Karaman FK'nın takım otobüsünde yangın! Futbolcular ölümden döndü
11:20
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:08:25. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android