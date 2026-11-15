Özgür Özel\'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde beklenen aday listeleri açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel'in yeni yönetim kadrosunu şekillendirecek seçimler öncesinde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için asıl ve yedek adaylar belli oldu.

1202 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

Kurultayın ikinci gününde partinin yönetim organlarını belirleyecek seçimler için hazırlıklar tamamlandı. Kayıtlı 1202 delege, blok liste yöntemiyle yapılacak oylamada Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.

Açıklanan listelerde mevcut milletvekilleri, parti yöneticileri ve farklı alanlarda çalışmalarıyla tanınan isimler yer aldı. Parti Meclisi için 160 asıl ve 30 yedek, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 asıl ve 8 yedek aday belirlendi.

İŞTE 160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ ASIL ADAY LİSTESİ

1. Fethi Açıkel

2. Sinan Adıyaman

3. İzzet Akbulut

4. Umut Akdoğan

5. Pınar Akgül Doğusoy

6. Zeliha Aksaz Şahbaz

7. Ertan Aksoy

8. Su Akyıldız

9. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

10. Abdul Ahad Andican

11. Özgür Ardıç

12. Saime Nilgün Arısan Eralp

13. Şeref Arpacı

14. Ednan Arslan

15. İbrahim Arslan

16. Murat Arslan

17. Mustafa Arslan

18. Güldem Atabay

19. Olgun Atilla

20. Murat Aydın

21. Ensar Aytekin

22. Yankı Bağcıoğlu

23. Murat Bakan

24. Ekrem Baki

25. Ayhan Barut

26. Saniye Barut

27. Bekir Başevirgen

28. Uğur Bayraktutan

29. Bilal Bilici

30. Ozan Bingöl

31. Cenk Boduç

32. Melis Asya Bozalı

33. Elif Gamze Bozo

34. Burhanettin Bulut

35. Özgür Ceylan

36. İlhan Cihaner

37. Mehmet Burak Çop

38. Çağlar Çağlayan

39. Utku Çakırözer

40. Murat Can

41. Mithat Çelikpala

42. Sercan Çiğgin

43. Meryem Gül Çiftçi Binici

44. Nail Çiler

45. Cumhur Çilesiz

46. Doğan Demir

47. Emre Demir

48. Talat Dinçer

49. Bedirhan Berk Doğru

50. Türkan Elçi

51. Yunus Emre

52. Zeynel Emre

53. Cemal Enginyurt

54. Hikmet Erbilgin

55. Ali Rıza Erdek

56. Bahattin Bahadır Erdem

57. Bülent Erdinç

58. Eylem Ertuğ Ertuğrul

59. Ali Abbas Ertürk

60. Aşkın Genç

61. Ali Gökçek

62. Gökçe Gökçen

63. Kübra Gökdemir

64. Burkay Güçyetmez

65. Ayşemin Gülmez

66. Elif Leyla Gümüş

67. İbrahim Öner Güncavdı

68. İsmet Güneşhan

69. Egemen Gürcün

70. Şengül Hablemitoğlu

71. Hikmet Yalım Halıcı

72. Elvan Işık Gezmiş

73. Metin İlhan

74. Özgür Erdem İncesu

75. Uğurcan İrak

76. Mühip Kanko

77. Erdem Kara

78. Özgür Karabat

79. Barış Karadeniz

80. Reşat Karagöz

81. Cem Karakeçili

82. Evrim Karakız

83. Ulaş Karasu

84. Yalçın Karatepe

85. Aykut Kaya

86. Seda Kaya Ösen

87. Veysel Onur Kaynar

88. Sevgi Kılıç

89. Sinem Kırçiçek

90. Okan Konuralp

91. Mustafa Murat Kubilay

92. Oğuz Kurdoğlu

93. Önder Kurnaz

94. Melih Meriç

95. Servet Mullaoğlu

96. Özgen Nama

97. Aylin Nazlıaka

98. Süreyya Öneş Derici

99. Ömer Önhon

100. Barış Övgün

101. Kadem Özbay

102. Gizem Özcan

103. Serkan Özcan

104. Talih Özcan

105. Turgay Özcan

106. Suat Özçağdaş

107. Turan Taşkın Özer

108. Ahmet Tuncay Özkan

109. Fahri Özkan

110. Tuğçe Hilal Özkan

111. Engin Özkoç

112. Ümit Özlale

113. Şule Özsoy Boyunsuz

114. Hasan Öztürk

115. Kayhan Pala

116. Andaç Pamuk

117. Evrim Rızvanoğlu Emir

118. Kerim Rota

119. Tolga Sağ

120. Ahmet Celal Emre Say

121. Selin Sayek Böke

122. Baran Seyhan

123. Sencer Solakoğlu

124. Sibel Süiçmez

125. Orhan Sümer

126. Polat Şaroğlu

127. Bülent Şık

128. Mehmet Tahtasız

129. Namık Tan

130. Mahmut Tanal

131. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

132. Gamze Taşçıer

133. Canan Taşer

134. Ayça Taşkent

135. Yüksel Taşkın

136. Aliye Timisi Ersever

137. Hakan Tiryaki

138. İsmet Tokdemir

139. Seyit Torun

140. Ömer Kaya Türkmen

141. Yaşar Tüzün

142. Emine Uçak Erdoğan

143. Cumhur Uzun

144. Mehmet Salih Uzun

145. Pınar Uzunokak

146. Arman Üney

147. Özlem Ünsal

148. İsmail Atakan Ünver

149. Berna Vural

150. Aylin Yaman

151. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

152. Hüseyin Yaşar

153. Deniz Yavuz Yılmaz

154. Barış Yıldız

155. Battal Yıldız

156. Emre Yılmaz

157. Deniz Yücel

158. Bülent Yücetürk

159. Mahir Yüksel

160. Gökhan Zeybek

PARTİ MECLİSİ YEDEK ADAY LİSTESİ

1. Fatma Köse

2. Erdal Kurutaş

3. Ekin İlğun

4. İlyas Şahin

5. Hasan Emre Akkuş

6. Güler Kocayiğit

7. Bilgi Taşkıran

8. Caner Arduç

9. Doğan Çakmak

10. Gökhan Aydın

11. Bünyamin Kıvrakdal

12. Duygu Çelik

13. Melis Türker

14. Levent Gürbüz

15. Mustafa Yıldırım

16. Öztürk Kaylan

17. Abdullah Çakır

18. Neşe Zengin

19. Gürbüz Erdağız

20. Hikmet Saatçi

21. Deniz Çankaya

22. İpek Dirim Kara

23. Tuana Tuncalı

24. Ahmet Dikici

25. Uğur Öner

26. Tevfik Kayhan Timurhan

27. Gizem Çetinkaya Ülker

28. Sinem Kaya

29. Mehmet Ali Özışık

30. Aydoğan Arslanca

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ASIL ADAY LİSTESİ

1. Erbil Aydınlık

2. Süleyman Bülbül

3. Oktay Tolga Büyükhilal

4. Deniz Çakır

5. Ertürk Çapın

6. Tuğçe Deveciler Koç

7. Çağdaş Karaküçük

8. Remzi Kazmaz

9. Erdoğan Kılıç

10. Nail Dursun Kırbaş

11. Gençosman Killik

12. Burcu Mazıcıoğlu

13. İsmet Özener

14. Özkan Tice

15. Murat Yıldız

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ

1. Ali Güvenbaş

2. Işıl Nağme Evgin

3. Rıza Koçak

4. Cihan Önder Mercan

5. Korkmaz Öngel

6. Hakan Özer

7. Dilara Gürel

8. Furkan Kılıç

GÖZLER DELEGELERİN VERECEĞİ KARARDA

YENİ Parti'nin yeni yönetimini belirleyecek seçimlerde 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu asıl aday listeleri delegelerin onayına sunulacak. Oylamanın tamamlanmasıyla partinin yeni yönetim organları kesinleşecek.