Özgür Özel\'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik listeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, Özgür Özel'in yeni yönetim kadrosunu belirleyecek aday listeleri açıklandı. 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu için asıl ve yedek adaylar belli olurken listelerde dikkat çeken isimler yer aldı. Yeni yönetim, 1202 delegenin katılacağı oylamayla belirlenecek.
YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde beklenen aday listeleri açıklandı. Genel Başkan Özgür Özel'in yeni yönetim kadrosunu şekillendirecek seçimler öncesinde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için asıl ve yedek adaylar belli oldu.
1202 DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK
Kurultayın ikinci gününde partinin yönetim organlarını belirleyecek seçimler için hazırlıklar tamamlandı. Kayıtlı 1202 delege, blok liste yöntemiyle yapılacak oylamada Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.
Açıklanan listelerde mevcut milletvekilleri, parti yöneticileri ve farklı alanlarda çalışmalarıyla tanınan isimler yer aldı. Parti Meclisi için 160 asıl ve 30 yedek, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 asıl ve 8 yedek aday belirlendi.
İŞTE 160 KİŞİLİK PARTİ MECLİSİ ASIL ADAY LİSTESİ
1. Fethi Açıkel
2. Sinan Adıyaman
3. İzzet Akbulut
4. Umut Akdoğan
5. Pınar Akgül Doğusoy
6. Zeliha Aksaz Şahbaz
7. Ertan Aksoy
8. Su Akyıldız
9. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
10. Abdul Ahad Andican
11. Özgür Ardıç
12. Saime Nilgün Arısan Eralp
13. Şeref Arpacı
14. Ednan Arslan
15. İbrahim Arslan
16. Murat Arslan
17. Mustafa Arslan
18. Güldem Atabay
19. Olgun Atilla
20. Murat Aydın
21. Ensar Aytekin
22. Yankı Bağcıoğlu
23. Murat Bakan
24. Ekrem Baki
25. Ayhan Barut
26. Saniye Barut
27. Bekir Başevirgen
28. Uğur Bayraktutan
29. Bilal Bilici
30. Ozan Bingöl
31. Cenk Boduç
32. Melis Asya Bozalı
33. Elif Gamze Bozo
34. Burhanettin Bulut
35. Özgür Ceylan
36. İlhan Cihaner
37. Mehmet Burak Çop
38. Çağlar Çağlayan
39. Utku Çakırözer
40. Murat Can
41. Mithat Çelikpala
42. Sercan Çiğgin
43. Meryem Gül Çiftçi Binici
44. Nail Çiler
45. Cumhur Çilesiz
46. Doğan Demir
47. Emre Demir
48. Talat Dinçer
49. Bedirhan Berk Doğru
50. Türkan Elçi
51. Yunus Emre
52. Zeynel Emre
53. Cemal Enginyurt
54. Hikmet Erbilgin
55. Ali Rıza Erdek
56. Bahattin Bahadır Erdem
57. Bülent Erdinç
58. Eylem Ertuğ Ertuğrul
59. Ali Abbas Ertürk
60. Aşkın Genç
61. Ali Gökçek
62. Gökçe Gökçen
63. Kübra Gökdemir
64. Burkay Güçyetmez
65. Ayşemin Gülmez
66. Elif Leyla Gümüş
67. İbrahim Öner Güncavdı
68. İsmet Güneşhan
69. Egemen Gürcün
70. Şengül Hablemitoğlu
71. Hikmet Yalım Halıcı
72. Elvan Işık Gezmiş
73. Metin İlhan
74. Özgür Erdem İncesu
75. Uğurcan İrak
76. Mühip Kanko
77. Erdem Kara
78. Özgür Karabat
79. Barış Karadeniz
80. Reşat Karagöz
81. Cem Karakeçili
82. Evrim Karakız
83. Ulaş Karasu
84. Yalçın Karatepe
85. Aykut Kaya
86. Seda Kaya Ösen
87. Veysel Onur Kaynar
88. Sevgi Kılıç
89. Sinem Kırçiçek
90. Okan Konuralp
91. Mustafa Murat Kubilay
92. Oğuz Kurdoğlu
93. Önder Kurnaz
94. Melih Meriç
95. Servet Mullaoğlu
96. Özgen Nama
97. Aylin Nazlıaka
98. Süreyya Öneş Derici
99. Ömer Önhon
100. Barış Övgün
101. Kadem Özbay
102. Gizem Özcan
103. Serkan Özcan
104. Talih Özcan
105. Turgay Özcan
106. Suat Özçağdaş
107. Turan Taşkın Özer
108. Ahmet Tuncay Özkan
109. Fahri Özkan
110. Tuğçe Hilal Özkan
111. Engin Özkoç
112. Ümit Özlale
113. Şule Özsoy Boyunsuz
114. Hasan Öztürk
115. Kayhan Pala
116. Andaç Pamuk
117. Evrim Rızvanoğlu Emir
118. Kerim Rota
119. Tolga Sağ
120. Ahmet Celal Emre Say
121. Selin Sayek Böke
122. Baran Seyhan
123. Sencer Solakoğlu
124. Sibel Süiçmez
125. Orhan Sümer
126. Polat Şaroğlu
127. Bülent Şık
128. Mehmet Tahtasız
129. Namık Tan
130. Mahmut Tanal
131. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
132. Gamze Taşçıer
133. Canan Taşer
134. Ayça Taşkent
135. Yüksel Taşkın
136. Aliye Timisi Ersever
137. Hakan Tiryaki
138. İsmet Tokdemir
139. Seyit Torun
140. Ömer Kaya Türkmen
141. Yaşar Tüzün
142. Emine Uçak Erdoğan
143. Cumhur Uzun
144. Mehmet Salih Uzun
145. Pınar Uzunokak
146. Arman Üney
147. Özlem Ünsal
148. İsmail Atakan Ünver
149. Berna Vural
150. Aylin Yaman
151. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
152. Hüseyin Yaşar
153. Deniz Yavuz Yılmaz
154. Barış Yıldız
155. Battal Yıldız
156. Emre Yılmaz
157. Deniz Yücel
158. Bülent Yücetürk
159. Mahir Yüksel
160. Gökhan Zeybek
PARTİ MECLİSİ YEDEK ADAY LİSTESİ
1. Fatma Köse
2. Erdal Kurutaş
3. Ekin İlğun
4. İlyas Şahin
5. Hasan Emre Akkuş
6. Güler Kocayiğit
7. Bilgi Taşkıran
8. Caner Arduç
9. Doğan Çakmak
10. Gökhan Aydın
11. Bünyamin Kıvrakdal
12. Duygu Çelik
13. Melis Türker
14. Levent Gürbüz
15. Mustafa Yıldırım
16. Öztürk Kaylan
17. Abdullah Çakır
18. Neşe Zengin
19. Gürbüz Erdağız
20. Hikmet Saatçi
21. Deniz Çankaya
22. İpek Dirim Kara
23. Tuana Tuncalı
24. Ahmet Dikici
25. Uğur Öner
26. Tevfik Kayhan Timurhan
27. Gizem Çetinkaya Ülker
28. Sinem Kaya
29. Mehmet Ali Özışık
30. Aydoğan Arslanca
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ASIL ADAY LİSTESİ
1. Erbil Aydınlık
2. Süleyman Bülbül
3. Oktay Tolga Büyükhilal
4. Deniz Çakır
5. Ertürk Çapın
6. Tuğçe Deveciler Koç
7. Çağdaş Karaküçük
8. Remzi Kazmaz
9. Erdoğan Kılıç
10. Nail Dursun Kırbaş
11. Gençosman Killik
12. Burcu Mazıcıoğlu
13. İsmet Özener
14. Özkan Tice
15. Murat Yıldız
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ
1. Ali Güvenbaş
2. Işıl Nağme Evgin
3. Rıza Koçak
4. Cihan Önder Mercan
5. Korkmaz Öngel
6. Hakan Özer
7. Dilara Gürel
8. Furkan Kılıç
GÖZLER DELEGELERİN VERECEĞİ KARARDA
YENİ Parti'nin yeni yönetimini belirleyecek seçimlerde 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu asıl aday listeleri delegelerin onayına sunulacak. Oylamanın tamamlanmasıyla partinin yeni yönetim organları kesinleşecek.
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