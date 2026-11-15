Başsavcılık harekete geçti: Mardinli vekili hedef alan Prof. Dr. Gürüz'e re'sen soruşturma - Son Dakika
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Başsavcılık harekete geçti: Mardinli vekili hedef alan Prof. Dr. Gürüz'e re'sen soruşturma

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Başsavcılık harekete geçti: Mardinli vekili hedef alan Prof. Dr. Gürüz\'e re\'sen soruşturma
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı "Mardinli kadının Çeşme sevdası" sözleriyle hedef alan Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma açtı. Başsavcılık, X paylaşımının TCK 216/2'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini bildirdi. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gürüz, İzmirlilerden ve Mardinlilerden özür dilemişti.

İzmir’de bir öğretim üyesinin AK Parti milletvekiline yönelik sosyal medya paylaşımı adli sürece taşındı. Başsavcılık, paylaşımın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilebileceğini açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN RE’SEN SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Gürüz’ün X’teki paylaşımının Türk Ceza Kanunu’nun 216/2 maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Başsavcılığın bu nedenle re’sen soruşturma başlattığı bildirilen açıklamada, “Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

“BUNLARDAN SADECE MİDYECİ OLUR” DEMİŞTİ

Gürüz, Çankırı’nın Çeşme Projesi’ne ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir paylaşımı X hesabından alıntılayarak, “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Gürüz, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırarak bir özür mesajı yayımlamıştı. Gürüz mesajında, “Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim, sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı’nın paylaşımı üzerine Çeşme’yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır. İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim” ifadelerine yer vermişti.

ÖMER ÇELİK: NEFRET SÖYLEMİNİ KÖKTEN REDDEDİYORUZ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Gürüz’ün Çankırı’ya yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ayrımcılığın her yerde utanç verici olduğunu ifade eden Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik unvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘unvanlı faşizm’i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz.”

“ÖZRÜ KABUL EDİP ETMEMEK MARDİNLİ KADINLARIN TAKDİRİNDEDİR”

Çelik, şunları kaydetti:

“Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir. Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun.”

Kaynak: ANKA
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