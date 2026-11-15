Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan otobüs alevler içinde kaldı, maç ertelendi - Son Dakika
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Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan otobüs alevler içinde kaldı, maç ertelendi

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Karaman Futbol Kulübü\'nü taşıyan otobüs alevler içinde kaldı, maç ertelendi
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Karaman Futbol Kulübü kafilesi, Silifke'de oynanacak maç için yola çıktığı sırada kafile otobüsü alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve çalışanlar otobüsten tahliye edilirken otobüs ve spor malzemeleri tamamen yandı; karşılaşma TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesi, bugün saat 13.00'de Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı maç için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerden yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada arızalanıp, alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
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