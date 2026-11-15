14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti - Son Dakika
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14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti

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14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
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14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
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Japonya'da 14 yaşındaki Ruka, TikTok canlı yayını sırasında 6. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın yayın sırasında söylediği "Açım", "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" gibi son sözler dikkat çekti.

Japonya'da 14 yaşındaki Ruka'nın TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın trajik bir olayla sona erdi. Kız çocuğu, yayın devam ederken bulunduğu binanın 6. katındaki dairenin balkonundan düştü. Başından ağır yaralanan ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

SON SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ruka'nın canlı yayın sırasında kullandığı ifadeler de olayın ardından dikkat çekti. Arkadaşlarının ve yayını takip eden kişilerin aktardığına göre genç kız, yayın sırasında "Açım", "Korkuyorum" ve "Bu tehlikeli" gibi sözler söyledi.

Bu ifadelerin ardından canlı yayın aniden sona erdi. Yaşananlar, genç kızın arkadaşları ve takipçileri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

PSİKOLOJİK BASKIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Genç kızın yakın çevresinden aktarılan bilgilere göre Ruka, son dönemde çeşitli kişisel sorunlar ve psikolojik baskılarla mücadele ediyordu.

Henüz 14 yaşında olan Ruka'nın ölümü, olayın öncesinde yaşananlar ve canlı yayın sırasında kullandığı ifadelerle ilgili birçok soruyu da beraberinde getirdi.

ÖLÜMÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Aktarılan bilgilere göre Japon polisi, genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

JaponyaSözlerDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • behzatbecerekli behzatbecerekli:
    yazık ne kadar üzülmedim. 0 0 Yanıtla
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