Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu

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Zonguldak\'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
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Zonguldak\'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
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Zonguldak'ın Kadırga Caddesi'nde istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina, bugün saat 11.00 sıralarında kendiliğinden çöktü; içindekiler önceden tahliye edildiği için yaralanan olmadı. Bölgede zemin hareketliliği nedeniyle 14 binadaki 134 daire boşaltılmıştı. Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, caddenin yarın trafiğe açılacağını söyledi.

Zonguldak’ta zemin hareketliliği nedeniyle tahliye edilen bölgede bir bina daha çöktü. Bina, istinat duvarının tamamen yıkılmasının ardından gürültüyle yerle bir oldu.

SAAT 11.00 SIRALARINDA GÜRÜLTÜYLE YIKILDI

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde bulunan ve alt kısmındaki istinat duvarı tamamen yıkılan 2 katlı bina, bugün saat 11.00 sıralarında gürültüyle kendiliğinden yıkıldı. Binada yaşayanların daha önce tahliye edildiği öğrenildi. Binanın çökme anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu

21 EKİM’DEKİ ÇÖKMEDE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aynı caddede 21 Ekim’de, kuvvetli yağışların ardından toprağın yumuşaması sonucu bir bina çökmüştü. Çökmede Türkan Özhan hayatını kaybetmiş, Kenan Akçaharman yaralanmıştı.

14 BİNADAKİ 134 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede tehlikenin sürmesi nedeniyle bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Zemin hareketliliği nedeniyle çevredeki binalar da boşaltılırken cadde araç trafiğine kapatıldı.

Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu

İSTİNAT DUVARI PARÇA PARÇA ÇÖKTÜ

7 Kasım’da çatlaklar oluşan ve öne doğru kaymaya başlayan istinat duvarının bir bölümü 11 Kasım’da kendiliğinden yıkıldı. Duvarın ayakta kalan kısmı da önceki gece çöktü.

“KADIRGA YOLU YARIN TRAFİĞE AÇILIYOR”

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, binanın çevreye zarar vermeden yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

“Hepimize geçmiş olsun. Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı. AFAD Müdürlüğü ile takip ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız zaten hepsi buradaydı. Kazasız belasız çok şükür atlattık, gerekli önlemleri aldık, ekiplerimiz gerekli çalışmalara başlayacaklar. Yarın çalışmaları tamamladıktan sonra yolu trafiğe açacağız. Şu anda herhangi bir müdahale yapmıyoruz, boş olarak duruyor. Önemli olan kazasız belasız ve vatandaşımızın burnu bile kanamadan olduğu yere yıkılması, hayırlısı oldu.”

Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, çevredeki binaların güvenliğini ve zemindeki hareketliliği takip ediyor. Yeni göçük ve kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu - Son Dakika
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