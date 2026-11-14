YENİ Parti Kurultayı\'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Nis Ard:

o değil de FON dan vurulan vurgun islam ve cumhuriyet tarihin en büyük vurgunu imiş vayyyy beee yaoarsa cidden akppkk yaparmış, milletin algısı olmafığı için yorum nile yapamıyor büyüklüğü bilseler dudakları uçuklar, yandaşlar bshsetmiyor kimse anlamasın diye

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