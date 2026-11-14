YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

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YENİ Parti Kurultayı\'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
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9 yorum
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YENİ Parti Kurultayı\'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
Haber Videosu

Dilek İmamoğlu, YENİ Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda gözyaşlarına hakim olamadı. Genel Başkan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e sarıldığı sırada duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun ağladığı görüldü. Kurultayda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zekayla seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurultay salonunda Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanına gelen İmamoğlu, çiftle tokalaştığı sırada duygusal anlar yaşadı. Tokalaştıktan sonra Özel çiftçine sarılan İmamoğlu’nun ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

EŞİNİN MESAJI YAPAY ZEKAYLA SESLENDİRİLDİ

Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zeka teknolojisiyle seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin kuruluşuna değinen ve demokratik mücadele vurgusu yapan İmamoğlu mesajında, "Boşuna çekilmiyor hiçbir acı. Her şey çok güzel olacak" sözlerine yer verdi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Vaybe çok üzüldüm ekrem'in içerden cıkamamamış”

Tüm yorumlar (9)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • leverboy kara leverboy kara:
    Vaybe çok üzüldüm ekrem'in içerden cıkamamamış 19 7 Yanıtla
  • Hako Hako:
    Şarapçı, rüşvetçi, zinakar, Laik, CHP'liler sizi 15 5
  • Mehmet Kaya Mehmet Kaya:
    Bir Fransa turu daha yaparsın mutlu olursun nasıl olsa bu ülkeyi emekçiler emekliler asgari ücretliler yonettiriyor 8 4 Yanıtla
  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    haberler bu kadını eşinin aldattığını yazıyor doğruysa üzücü. 3 4 Yanıtla
  • Nis Ard Nis Ard:
    o değil de FON dan vurulan vurgun islam ve cumhuriyet tarihin en büyük vurgunu imiş vayyyy beee yaoarsa cidden akppkk yaparmış, milletin algısı olmafığı için yorum nile yapamıyor büyüklüğü bilseler dudakları uçuklar, yandaşlar bshsetmiyor kimse anlamasın diye 2 2 Yanıtla
    Bayram Cevik Bayram Cevik:
    Hahahaha çok komiksin nis zart sen de bir yandassin ekonun yaptıklarından bahsettinmi hiç 0 0
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