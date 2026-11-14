Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak - Son Dakika
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Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak

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Arda Güler\'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
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Arda Güler\'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
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Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Eflatun-beyazlıların milli yıldıza 5 yıllık yeni kontrat ve yıllık 8 milyon Euro maaş önerdiği belirtildi. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve Arda'nın kısa süre içinde resmi imzayı atmasının beklendiği aktarıldı.

İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosundaki kilit isimlerle sözleşme yenileme harekatına başladı. Eflatun-beyazlıların yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız Arda Güler'in alacağı yeni ücret ortaya çıktı.

MOURINHO'NUN ''DOKUNULMAZ'' LİSTESİNDE

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takımdaki 4 futbolcuyu "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği ve yönetimden bu isimlerin sözleşmelerinin uzatılmasını talep ettiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının bu listesinde Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile birlikte 21 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler de yer alıyor.

Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak

YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANACAK

İspanyol basınındaki habere göre; Real Madrid yönetimi, geçtiğimiz haftalarda prensip anlaşmasına vardığı Arda Güler'e 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin Euro kazanan milli futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirmeye gidildi. Yeni teklife göre Arda Güler'in yıllık maaşı 8 milyon Euro'ya yükselecek.

Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak

GÜNLÜK VE HAFTALIK KAZANCI DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa süre içinde resmi imzayı atması beklenen Arda Güler, yeni sözleşmesiyle birlikte haftalık 153 bin 846 Euro, günlük ise 21 bin 917 Euro gelir elde edecek.

Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 resmi karşılaşmada görev alan Arda Güler, sahada kaldığı sürede 4 gol atıp 7 asist yaparak takımının hücum hattına 11 gollük doğrudan katkı sağladı.

Real MadridArda GülerLa LigaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • emre akpinar emre akpinar:
    hakkını veriyor kuruşuna kadar helal 2 1
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