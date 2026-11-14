Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı - Son Dakika
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Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

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Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
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12 yorum
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Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
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Konya'da otomobil galerisi işleten bir vatandaş, lüks marka aracının patlayan far ampulünü değiştirmek isterken beklemediği bir sorunla karşılaştı. Basit bir ampul değişimi için ustaya giden galerici, araçta 4 parçanın sökülüp yeniden takılması gerektiğini öğrenince şaşkına döndü. Yetkili servisten de benzer bir yanıt alan vatandaş, otomobil markasının yetkililerine çağrıda bulundu.

Konya'da galericilik yapan bir vatandaş, elinde bulunan lüks marka otomobilin far ampulünün patlaması üzerine aracını tamir ettirmek istedi. Ancak basit bir işlem olduğunu düşündüğü ampul değişimi, aracın tasarımı nedeniyle beklediğinden çok daha karmaşık bir hâl aldı.

"ARABANIN FARINA ULAŞIM YOK, MOTOR İNECEK"

Far ampulünü değiştirmek için bir ustaya başvuran galerici, aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ustanın kendisine "Arabanın farına ulaşım yok, motor inecek" dediğini aktaran vatandaş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Ampul değişimi için araçta birden fazla parçanın sökülmesi gerektiğini öğrenen galerici, sorunu çözebilmek amacıyla bu kez yetkili servisle iletişime geçti.

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

YETKİLİ SERVİSTEN DE BENZER YANIT GELDİ

Yetkili servisin de far ampullerine ulaşılabilmesi için aracın bazı parçalarının sökülmesi gerektiğini söylediğini belirten galerici, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Arabada tampon olmadığı için, çamurluklar farları örtüyor. Çamurluğun sökülmesi gerekiyormuş. Çamurlukların sökülmesi için de kapılar sökülüyormuş."

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

BİR AMPUL İÇİN 4 PARÇA SÖKÜLECEK

Araç sahibinin aktardığına göre, yalnızca far ampulünün değiştirilmesi için otomobilde 4 parçanın sökülüp yeniden takılması gerekiyor.

Basit bir bakım işleminin bu kadar kapsamlı bir müdahale gerektirmesine tepki gösteren galerici, yaşadığı sorunun çözülmesi için otomobil markasının yetkililerine çağrıda bulundu.

KonyaYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Türkmen Beyi Türkmen Beyi:
    Zengin ama iyi birisine benziyor :) 1 1
  • UTKU ÖZDAMAR UTKU ÖZDAMAR:
    bu kardeşimizi tanıyorum. kaliteli ve yorumları güzel 0 1 Yanıtla
  • M. “Sir Bidden” K***** M. “Sir Bidden” K*****:
    İkitelli'de bu işi 10 dakikada halledecek usta kesin vardır 0 1 Yanıtla
  • Okur 7744 Okur 7744:
    ibo kolpaya gerek yok bentley kullanıyorsun değirmenin suyu güzel İbo :) 1 0 Yanıtla
  • F. Güler F. Güler:
    vay ibrahim sarı abim haberlerede konu oldun ya zenginlik böyle bişey işte 0 0
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