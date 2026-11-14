Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı

Konya'da galericilik yapan bir vatandaş, elinde bulunan lüks marka otomobilin far ampulünün patlaması üzerine aracını tamir ettirmek istedi. Ancak basit bir işlem olduğunu düşündüğü ampul değişimi, aracın tasarımı nedeniyle beklediğinden çok daha karmaşık bir hâl aldı.

"ARABANIN FARINA ULAŞIM YOK, MOTOR İNECEK"

Far ampulünü değiştirmek için bir ustaya başvuran galerici, aldığı yanıt karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Ustanın kendisine "Arabanın farına ulaşım yok, motor inecek" dediğini aktaran vatandaş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

Ampul değişimi için araçta birden fazla parçanın sökülmesi gerektiğini öğrenen galerici, sorunu çözebilmek amacıyla bu kez yetkili servisle iletişime geçti.

YETKİLİ SERVİSTEN DE BENZER YANIT GELDİ

Yetkili servisin de far ampullerine ulaşılabilmesi için aracın bazı parçalarının sökülmesi gerektiğini söylediğini belirten galerici, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Arabada tampon olmadığı için, çamurluklar farları örtüyor. Çamurluğun sökülmesi gerekiyormuş. Çamurlukların sökülmesi için de kapılar sökülüyormuş."

BİR AMPUL İÇİN 4 PARÇA SÖKÜLECEK

Araç sahibinin aktardığına göre, yalnızca far ampulünün değiştirilmesi için otomobilde 4 parçanın sökülüp yeniden takılması gerekiyor.

Basit bir bakım işleminin bu kadar kapsamlı bir müdahale gerektirmesine tepki gösteren galerici, yaşadığı sorunun çözülmesi için otomobil markasının yetkililerine çağrıda bulundu.