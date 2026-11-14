Ankara\'da milyarlık operasyon! Otel ve eğlence merkezlerine el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler doğrultusunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri şirket faaliyetleri, çeşitli finansal işlemler ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları değerlendirildi.

1 MİLYAR 550 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu.

El konulan malvarlıklarının dağılımı şöyle:

18 araç: 250 milyon lira

12 gayrimenkul: 300 milyon lira

4 eğlence merkezi: 320 milyon lira

1 otel: 660 milyon lira

1 ofis: 20 milyon lira

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 10,3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şüphelilerle bağlantılı şirketler ve bu şirketlere bağlı otel ile eğlence merkezlerinin finansal hareketleri de incelendi.

Yapılan analizlerde söz konusu şirketlerin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda milyonlarca lira nakit para, altın, senet ve lüks saat ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRA, KİLOLARCA ALTIN VE LÜKS SAATLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen para ve değerli eşyalar şöyle sıralandı:

12 milyon 726 bin 835 lira nakit para

79 milyon 320 bin lira değerinde 316 senet

2 kilo 130 gram altın

317 çeyrek altın

9 tam altın

8 bilezik

3 gremse altın

38 bin 320 dolar

3 bin 790 avro

10 lüks saat

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Operasyonun ilk aşamasında haklarında işlem yapılan 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.