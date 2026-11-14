Malatya şehitlerine yürek yakan veda! Eşinin tek kelimesi yürekleri dağladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopterin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerimiz için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Şehit Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için düzenlenen törene şehit aileleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi. Ardından şehitlerin naaşları, defnedilecekleri illere gönderildi.

ŞEHİT EŞİNİN "ÜŞÜYOR" SÖZÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze töreninin düzenleneceği Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin eşi Öznur Önder'in tabuta sarılarak "Üşüyor" demesi cenazeye damga vurdu. Eşinin tabutu başında gözyaşı döken Öznur Önder'in yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Şehit Serkan Önder'in henüz 9 aylık olan kızı da babasının tabutunun başındaydı.

4 YAŞINDAKİ BULUT BABASININ TABUTUNDAN AYRILMADI

Helikopter kazasında şehit olan 37 yaşındaki Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehidin ailesi törende büyük üzüntü yaşadı. Şehidin annesi Ayşe Pınar, tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede en yürek burkan anlardan biri ise şehidin 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar'ın babasının tabutunun başından ayrılmaması oldu.

DEVLET BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şehit Binbaşı Orhun Pınar'ın cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehit Orhun Pınar'ın naaşı, Sincan'daki Çimşit Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİTLERİMİZ DÖRT İLDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazesi ise Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'ne defnedilmek üzere gönderildi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'de, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın cenazesi ise Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

HELİKOPTER KAZASINDA 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştı.

Kazada 2 pilot ve 2 uçuş teknisyeni olmak üzere 4 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.