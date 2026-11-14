Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar (37), Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde yürek burkan anlar yaşandı. Annesi Ayşe Pınar gözyaşlarına boğulurken, 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter önceki gün akşam saatlerinde kaza kırıma uğradı. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden 3'ünün cenazesi, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir, Hatay ve Kayseri'ye gönderildi. Ailesi Ankara'da yaşayan şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şehit binbaşının cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 YAŞINDAKİ OĞLU TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Orhun Pınar'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin yakınları törende güçlükle ayakta dururken, annesi Ayşe Pınar tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin en yürek burkan anlarından biri ise şehidin 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar'ın babasına vedası oldu. Küçük Bulut, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başından ayrılmadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin naaşı, Cimşit Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.