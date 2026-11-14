Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 Sikorsky tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar (37), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar (37), Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesinde yürek burkan anlar yaşandı. Annesi Ayşe Pınar gözyaşlarına boğulurken, 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter önceki gün akşam saatlerinde kaza kırıma uğradı. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden 3'ünün cenazesi, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir, Hatay ve Kayseri'ye gönderildi. Ailesi Ankara'da yaşayan şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

<a class='keyword-sd' href='/helikopter/' title='Helikopter'>Helikopter</a> kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Şehit binbaşının cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

4 YAŞINDAKİ OĞLU TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Orhun Pınar'ın cenazesinde duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin yakınları törende güçlükle ayakta dururken, annesi Ayşe Pınar tekerlekli sandalyeyle katıldığı törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreninin en yürek burkan anlarından biri ise şehidin 4 yaşındaki oğlu Bulut Pınar'ın babasına vedası oldu. Küçük Bulut, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başından ayrılmadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin naaşı, Cimşit Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
HelikopterYeşilyurtYeşilyurtYeşilyurtMalatyaGüncelAnkaraPilotKazaSon Dakika

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
14:35
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan’ın yanıtı bomba
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Şimşek’ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
Şimşek'ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android