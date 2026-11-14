Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan\'ın yanıtı bomba

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in sinema alanında kullandığı "Türkiye sineması" ifadesi tartışılmaya devam ediyor. İngiliz sineması tanımlamasına karşılık "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini tercih eden Bilginer'in sözleri farklı yorumları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili görüşü merak edilen oyuncu Gökhan Alkan da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak tartışmaya dahil oldu.

"LAFI EĞİP BÜKMEYE GEREK YOK"

Bilginer'in sözlerine katılmadığını açıkça dile getiren Alkan, Türklüğün milli bir kimlik olduğunu ve sanat eserlerinin de bu kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Alkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Türk'ün sınırı bugünkü devletimizden çok geniş ve büyüktür. Türklük milli bir kimliktir. Bu kimliğin bir parçası da sanat eserleridir. Türk sineması deriz, Türk tiyatrosu deriz. Diğer türlü söylemleri kabul etmeyiz. O onun düşüncesidir"