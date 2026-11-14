Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba - Son Dakika
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Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba

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Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan\'ın yanıtı bomba
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13 yorum
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Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan\'ın yanıtı bomba
Haber Videosu

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini tercih etmesiyle başlayan tartışmaya oyuncu Gökhan Alkan da katıldı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Alkan, Türk kimliğinin yalnızca bugünkü devlet sınırlarıyla tanımlanamayacağını belirterek, "Türk sineması deriz, Türk tiyatrosu deriz. Diğer türlü söylemleri kabul etmeyiz." sözleriyle Bilginer'e karşı çıktı.

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in sinema alanında kullandığı "Türkiye sineması" ifadesi tartışılmaya devam ediyor. İngiliz sineması tanımlamasına karşılık "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini tercih eden Bilginer'in sözleri farklı yorumları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili görüşü merak edilen oyuncu Gökhan Alkan da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak tartışmaya dahil oldu.

"LAFI EĞİP BÜKMEYE GEREK YOK"

Bilginer'in sözlerine katılmadığını açıkça dile getiren Alkan, Türklüğün milli bir kimlik olduğunu ve sanat eserlerinin de bu kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Alkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok. Türk'ün sınırı bugünkü devletimizden çok geniş ve büyüktür. Türklük milli bir kimliktir. Bu kimliğin bir parçası da sanat eserleridir. Türk sineması deriz, Türk tiyatrosu deriz. Diğer türlü söylemleri kabul etmeyiz. O onun düşüncesidir"

Okurların en beğendiği yorum

“Türk sinemasıdır doğru olan. Fransa da Fransız sineması, Amerika'da Amerikan sineması , İngiltere'de İngiliz sineması diyorlar.. Hiç Fransa , Amerika ve…”

Tüm yorumlar (13)
Haluk BilginerGökhan AlkanTürkiyeMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (13)

  • özkan çetin özkan çetin:
    terorist basina villa yaptırırsan, herseyi derler .... yapacak birsey yok daha bunlar yeni başlangıç 11 6 Yanıtla
  • Viking Viking:
    Haluk bey dogru demi? 2 13
    sade vatandaş sade vatandaş:
    yamuk bilgilerle uğraşmayalım konumuz bozuk ekonomi, kapanan işletmeler, düşen alım gücü, pahalılık, işsizlik, ağır vergiler, çöken borsa, fon vurgunu. 7 4
    Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Deil 2 0
  • lorakonduk lorakonduk:
    Türk sinemasıdır doğru olan. Fransa da Fransız sineması, Amerika'da Amerikan sineması , İngiltere'de İngiliz sineması diyorlar.. Hiç Fransa , Amerika ve İngiltere sineması diyen var mı? 12 2 Yanıtla
    agitbasduvar agitbasduvar:
    bu ülkede çok fazla halk var ve Türk kimliği yetmiyor. başka ülkeleri örnek vereceksek eğer çoğu yerde federasyon var ve seçimle insanlar o ülkeden ayrılabiliyor. yani demem o ki Türkiye dünyada bir model olabilir 0 3
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    bos beles haluk 6 3 Yanıtla
  • Bedirxan Bey Bedirxan Bey:
    iyi de icinde türk yok ondan türkiye sınaması demiş heralde. bence herkes bı genetık soy testı yaptırsın ayıp olmaz kımse kımseye saydırmaz. 1 4
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