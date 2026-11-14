BİM\'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu

Üniversite mezunu gençlerin iş bulma ve kendi mesleklerini yapabilme konusunda yaşadığı zorluklar, bir zincir market çalışanının açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. BİM'de çalışan BESYO mezunu genç kadın, yıllarca eğitim almasına rağmen kendi alanında iş bulamadığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BUNCA SENE BOŞUNA MI OKUDUK?"

Üniversite eğitimi boyunca verdiği emeğin ardından farklı bir sektörde çalışmak zorunda kaldığını anlatan genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Bunca sene boşuna mı okuduk diye düşünmeden edemiyorum. Yıllarca okula gittik, sınavlara girdik, üniversiteyi bitirdik. Şimdi bir zincir markette çalışıyorum."

"HEPİMİZ DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞİZ"

Çalıştığı marketteki diğer personelin de kendisiyle aynı durumda olduğunu belirten genç kadın, mağaza müdürü ve müdür yardımcısı dahil bütün çalışanların BESYO mezunu olduğunu anlattı.

İşte genç kızın o paylaşımı;

“Bunca sene boşuna mı okuduk diye düşünmeden edemiyorum. Yıllarca okula gittik, sınavlara girdik, üniversiteyi bitirdik. Şimdi bir zincir markette çalışıyorum. Çalıştığım mağazanın müdürü de müdür yardımcısı da diğer personeller de ben de BESYO mezunuyuz. Hepimiz dört yıllık üniversite bitirmişiz, hepimiz aynı markette çalışıyoruz.”

Bizim bölümün en büyük sıkıntısı devlete atanmanın çok zor olması. Özel sektöre gidiyorsun, teklif edilen maaşlar çok düşük. Aramızda millî sporcu olan bile var. Düşünün, ülkesini temsil etmiş insan bugün markette raf düzenliyor.

Yanlış anlaşılmasın, markette çalışmayı küçümsemiyorum. Alın teriyle kazanılan her para değerlidir. Ama insan yıllarca emek verdiği mesleği yapmak istiyor. Biz boşuna mı okuduk, boşuna mı spor yaptık? Birileri artık bizim de sesimizi duysun. Bu ülkenin yetiştirdiği sporcuların ve eğitimcilerin karşılığı bu mu olmalı?”