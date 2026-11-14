BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BİM\'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
40 yorum

BİM'de çalışan üniversite mezunu genç bir kadın, mesleğini yapamamanın üzüntüsünü anlattığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) mezunu olduğunu belirten genç kadın, çalıştığı mağazadaki müdüründen diğer personele kadar herkesin aynı bölümden mezun olduğunu söyledi. Aralarında milli sporcu da bulunduğunu anlatan kadın, "Bunca sene boşuna mı okuduk diye düşünmeden edemiyorum" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Üniversite mezunu gençlerin iş bulma ve kendi mesleklerini yapabilme konusunda yaşadığı zorluklar, bir zincir market çalışanının açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. BİM'de çalışan BESYO mezunu genç kadın, yıllarca eğitim almasına rağmen kendi alanında iş bulamadığını belirterek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"BUNCA SENE BOŞUNA MI OKUDUK?"

Üniversite eğitimi boyunca verdiği emeğin ardından farklı bir sektörde çalışmak zorunda kaldığını anlatan genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Bunca sene boşuna mı okuduk diye düşünmeden edemiyorum. Yıllarca okula gittik, sınavlara girdik, üniversiteyi bitirdik. Şimdi bir zincir markette çalışıyorum."

"HEPİMİZ DÖRT YILLIK ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞİZ"

Çalıştığı marketteki diğer personelin de kendisiyle aynı durumda olduğunu belirten genç kadın, mağaza müdürü ve müdür yardımcısı dahil bütün çalışanların BESYO mezunu olduğunu anlattı. 

İşte genç kızın o paylaşımı; 

“Bunca sene boşuna mı okuduk diye düşünmeden edemiyorum. Yıllarca okula gittik, sınavlara girdik, üniversiteyi bitirdik. Şimdi bir zincir markette çalışıyorum. Çalıştığım mağazanın müdürü de müdür yardımcısı da diğer personeller de ben de BESYO mezunuyuz. Hepimiz dört yıllık üniversite bitirmişiz, hepimiz aynı markette çalışıyoruz.”

Bizim bölümün en büyük sıkıntısı devlete atanmanın çok zor olması. Özel sektöre gidiyorsun, teklif edilen maaşlar çok düşük. Aramızda millî sporcu olan bile var. Düşünün, ülkesini temsil etmiş insan bugün markette raf düzenliyor.

Yanlış anlaşılmasın, markette çalışmayı küçümsemiyorum. Alın teriyle kazanılan her para değerlidir. Ama insan yıllarca emek verdiği mesleği yapmak istiyor. Biz boşuna mı okuduk, boşuna mı spor yaptık? Birileri artık bizim de sesimizi duysun. Bu ülkenin yetiştirdiği sporcuların ve eğitimcilerin karşılığı bu mu olmalı?”

Okurların en beğendiği yorum

“Yapacak birşey yok, en azından iş bulmuş ve çalışıyorsun. Bu ülkede, dişçiler, eczacılar, pilotlar, mühendisler var, iş bulamayan... Üniversiteyi herkes…”

Tüm yorumlar (40)
GüncelYaşamSporBimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (40)

  • Ali Veli Ali Veli:
    Yapacak birşey yok, en azından iş bulmuş ve çalışıyorsun. Bu ülkede, dişçiler, eczacılar, pilotlar, mühendisler var, iş bulamayan... Üniversiteyi herkes okumamalı yada herkes üniversiteyi bitirememeliki, bitirenler boşunamı okuduk biz demesin... 14 16
    Camoka99 Camoka99:
    si e la dediklerinin hıcbırı boşta kalmaz iş var Türkiye de yaşasın Tayyip 7 9
    Uğur Deniz Uğur Deniz:
    Sen Ali Veli 49 50 olmuşsun la ıssız pilot mu var uzaylımisin 9 2
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    Ne boş boş konuşuyorsun bu kızın yıllarca babası üniversite ye para döktükü kızı veya oğlu okusun bi yerlere gelsin o çocuk yıllarca neden kendini okullarda tekef etti yeri geldi aç kaldı yeri geldi yurtlarda sıkıntılar çektiki biyerlere gelsin şimdi asgari ücretle sabah 8 akşam 9 a kadar köle gibi çalışıyor yazıklar olsun insanlarımızı bu hale koyanlara 5 5
  • Kadir Şaşkal Kadir Şaşkal:
    Her okuldan mezun olan devlet memuru olacak o zmn memur nüfusu şu anda 30 40milyon olurdu varmı böyle saçmalık akıl zihin işi değil masa başı iş bekliyor herkes 13 2 Yanıtla
    onur pari onur pari:
    İlk önce Türkçe öğrenelim. 3 4
  • halilibrahimyazici halilibrahimyazici:
    üç harfliler ülkeyi sömürüyo verdikleri maaş asgeri ücret 10 4 Yanıtla
  • Ali Veli Ali Veli:
    Yapacak bişey yok, en azından iş bulmuşsun çalışıyorsun... Bu ülkede dişçiler, eczacılar, pilotlar iş bulamaz hale geldi... 1 8
  • Mehmet Ali BAL Mehmet Ali BAL:
    BİMYO... MALESEF ACI GERÇEKLER... 5 2
    Uzman Yorumcu Uzman Yorumcu:
    ALAMANYA,AMERİKA,JAPONYA,İSVİÇRE,NORVEÇ,BELÇİKA BİZİ KISKANIYOR..! 3 7
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:15:45. #7.12#
SON DAKİKA: BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android