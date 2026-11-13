New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Haber Videosu

New York metrosuna ücret ödemeden girişi önlemek için kurulan yeni nesil turnikeleri bir grup kişinin yaklaşık 10 saniyede aştığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. MTA, 2025-2029 yatırım planında bu sistem için 1,1 milyar dolar ayırmıştı; kapıların 150'den fazla istasyona kurulması hedefleniyor.

New York metrosunda yolcuların ücret ödemeden istasyonlara girmesini engellemek için geliştirilen yeni nesil turnikeler, beklenen caydırıcılığı sağlayıp sağlayamadığı tartışmalarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir grup kişinin yeni güvenlik kapılarını yaklaşık 10 saniye içerisinde aşarak metroya ücretsiz giriş yaptığı görüldü.

New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar

Görüntülerde, yolcuların farklı yöntemlerle turnikeleri geçmeye çalıştığı, bazı kişilerin kapılardan diğer yolcularla birlikte geçerek ücret kontrolünü atlattığı anlar yer aldı. Paylaşımlar, New York'ta toplu ulaşımda ücret kaçakçılığıyla mücadele için ayrılan bütçeyi yeniden tartışmaya açtı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK YENİ TURNİKE YATIRIMI

New York Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA), 2025-2029 dönemini kapsayan yatırım planında yeni nesil turnike sistemleri için 1,1 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Plan kapsamında yeni güvenlik kapılarının 150'den fazla metro istasyonuna kurulması hedefleniyor.

MTA, geleneksel turnikelerin ücret kaçakçılığını kolaylaştırdığını belirterek daha yüksek ve geniş panellere sahip yeni kapı sistemlerini devreye almayı planlıyor. Farklı şirketler tarafından geliştirilen üç ayrı tasarım, ilk aşamada 20 istasyonda test ediliyor.

SOSYAL MEDYADA 'ÜCRETSİZ YOLCULUK' YARIŞI

Yeni turnikeleri aşan kişilerin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, bazı içerik üreticileri bu denemeleri adeta bir yarışa dönüştürdü. New York'ta kendisini Spider-Man olarak tanıtan sosyal medya fenomeni Kiingspiider da yeni turnikelerin açıklarını gösterdiği videolarla gündeme geldi.

New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar

MTA yönetimi ise görüntüleri paylaşan kişileri internet üzerinden ilgi çekmek amacıyla yolculuk ücretini ödemeyen kişiler olarak nitelendirdi. Kurum, yeni sistemin dünya çapında önde gelen teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümlerle test edildiğini ve uygulamanın yolcular tarafından genel olarak olumlu karşılandığını savundu.

ÜCRET KAÇAKÇILIĞI MTA'YA MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP YAŞATIYOR

New York'ta metro ve toplu taşıma sistemindeki ücret kaçakçılığı, ulaşım idaresinin önemli gelir kayıpları arasında yer alıyor. Citizens Budget Commission tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, MTA'nın 2024 yılında ücret ve geçiş ücreti kaçakçılığı nedeniyle kaybı yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Yeni turnike sisteminin, bu kayıpları azaltmanın yanı sıra istasyonlardaki yolcu akışını ve erişilebilirliği iyileştirmesi hedefleniyor. Ancak sosyal medyada yayılan görüntüler, milyar dolarlık yatırımın ücret kaçakçılığını tamamen önleyip önleyemeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Amerika Birleşik DevletleriNew YorkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Bir insan vergi veriyorsa ulasimida ucretsiz olmali. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Fatih Terim’in 83 bin TL’lik hesabı: Şefe 3 imzalı forma mı verdi Fatih Terim'in 83 bin TL'lik hesabı: Şefe 3 imzalı forma mı verdi?
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin?
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha Transferde büyük sürpriz Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Transferde büyük sürpriz
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 23:13:02. #.0.3#
SON DAKİKA: New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android