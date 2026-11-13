New York\'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar

New York metrosunda yolcuların ücret ödemeden istasyonlara girmesini engellemek için geliştirilen yeni nesil turnikeler, beklenen caydırıcılığı sağlayıp sağlayamadığı tartışmalarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir grup kişinin yeni güvenlik kapılarını yaklaşık 10 saniye içerisinde aşarak metroya ücretsiz giriş yaptığı görüldü.

Görüntülerde, yolcuların farklı yöntemlerle turnikeleri geçmeye çalıştığı, bazı kişilerin kapılardan diğer yolcularla birlikte geçerek ücret kontrolünü atlattığı anlar yer aldı. Paylaşımlar, New York'ta toplu ulaşımda ücret kaçakçılığıyla mücadele için ayrılan bütçeyi yeniden tartışmaya açtı.

1,1 MİLYAR DOLARLIK YENİ TURNİKE YATIRIMI

New York Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA), 2025-2029 dönemini kapsayan yatırım planında yeni nesil turnike sistemleri için 1,1 milyar dolarlık bütçe ayırdı. Plan kapsamında yeni güvenlik kapılarının 150'den fazla metro istasyonuna kurulması hedefleniyor.

MTA, geleneksel turnikelerin ücret kaçakçılığını kolaylaştırdığını belirterek daha yüksek ve geniş panellere sahip yeni kapı sistemlerini devreye almayı planlıyor. Farklı şirketler tarafından geliştirilen üç ayrı tasarım, ilk aşamada 20 istasyonda test ediliyor.

SOSYAL MEDYADA 'ÜCRETSİZ YOLCULUK' YARIŞI

Yeni turnikeleri aşan kişilerin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, bazı içerik üreticileri bu denemeleri adeta bir yarışa dönüştürdü. New York'ta kendisini Spider-Man olarak tanıtan sosyal medya fenomeni Kiingspiider da yeni turnikelerin açıklarını gösterdiği videolarla gündeme geldi.

MTA yönetimi ise görüntüleri paylaşan kişileri internet üzerinden ilgi çekmek amacıyla yolculuk ücretini ödemeyen kişiler olarak nitelendirdi. Kurum, yeni sistemin dünya çapında önde gelen teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümlerle test edildiğini ve uygulamanın yolcular tarafından genel olarak olumlu karşılandığını savundu.

ÜCRET KAÇAKÇILIĞI MTA'YA MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP YAŞATIYOR

New York'ta metro ve toplu taşıma sistemindeki ücret kaçakçılığı, ulaşım idaresinin önemli gelir kayıpları arasında yer alıyor. Citizens Budget Commission tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, MTA'nın 2024 yılında ücret ve geçiş ücreti kaçakçılığı nedeniyle kaybı yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

Yeni turnike sisteminin, bu kayıpları azaltmanın yanı sıra istasyonlardaki yolcu akışını ve erişilebilirliği iyileştirmesi hedefleniyor. Ancak sosyal medyada yayılan görüntüler, milyar dolarlık yatırımın ücret kaçakçılığını tamamen önleyip önleyemeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.