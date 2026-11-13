Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü! - Son Dakika
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Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

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Survivor\'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!
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Survivor\'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!
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Sabah yürüyüşüne çıkan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, hiç beklemediği bir saldırıyla neye uğradığını şaşırdı. Bir anda üzerine yönelen karganın hedefi olan Canseven, başından yaralanırken yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sabah yürüyüşü sırasında beklemediği bir saldırıyla karşılaştı. Bir anda başına yönelen karganın defalarca gagaladığı Canseven yaralanırken, yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, tedavi için hastaneye de gitti.

Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KARGANIN HEDEFİ OLDU

    Sabah yürüyüşüne çıkan Cemal Can Canseven, kaldırımda ilerlediği sırada bir karganın saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Canseven'in aniden başını tutarak öne eğildiği ve saldırının ardından şaşkınlık yaşadığı görüldü.

    Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

    HASTANEDE YARASINI GÖSTERDİ

    Yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Canseven, saldırı sırasında başından yaralandığını gösteren görüntülere de yer verdi. Hastanede sağlık görevlilerinin başındaki yarayı kontrol edip temizlediği görüldü.

    Survivor'da açlıkla mücadele etti, kargaya yenik düştü!

    "HOŞ GELDİN KARGA FOBİSİ"

    Olayın ardından yaşadığı şaşkınlığı esprili ifadelerle takipçileriyle paylaşan Canseven, "Karga kafamı delmiş" ve "Hoş geldin karga fobisi" notlarını kullandı. Survivor'da zorlu ada koşullarıyla mücadele eden şampiyonun bu kez karga saldırısına uğraması sosyal medyada dikkat çekti.

    Cemal Can CansevenÜnlülerMagazinKargaSon Dakika

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