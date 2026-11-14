Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum

Kamuda 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin çalışma koşulları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezaları, hastalık ve refakat izinleri, maaş kesintileri ve kurum içi yer değişikliklerinde yeni kurallar getirildi. Düzenlemede, belirlenen sürelerde göreve başlamayan personelin sözleşmesinin sona erdirilebilmesi ve bazı durumlarda peşin ödenen maaşların geri alınması da dikkat çekti.

Kamuda 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşullarında önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezalarından hastalık ve refakat izinlerine, göreve başlama sürelerinden kurum içi yer değişikliklerine kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sözleşmenin sona erdirilmesi, maaş kesintileri, görevden uzaklaştırma ve memur kadrosuna geçiş süreçlerine ilişkin esaslar da yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personeli ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni kararla sözleşmeli personelin disiplin işlemleri, hastalık ve refakat izinleri, göreve başlama süreleri, kurum içi yer değişiklikleri ve ücret ödemelerine ilişkin hükümler güncellendi.

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde devlet memurlarına uygulanan hükümlerin esas alınması kararlaştırılırken, sözleşmenin sona erdirilebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ DÖNEM

Yapılan değişiklikle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve davranışlarında, devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen geçerli olacak.

Buna göre disiplin cezalarının belirlenmesinde, cezaları vermeye yetkili mercilerin tespitinde ve disiplin kurullarının işleyişinde devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınacak.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memurları için belirlenen kuralların uygulanmasının önü açılmış oldu.

AYLIKTAN KESME CEZASINDA YENİ HESAPLAMA

Yeni düzenlemede sözleşmeli personele uygulanabilecek aylıktan kesme cezalarının hesaplanmasına ilişkin esaslar da belirlendi.

Buna göre aylıktan kesme cezası, personelin bulunduğu pozisyona bağlı olarak yapılan ödemelerin toplamı üzerinden hesaplanacak.

Uygulanacak kesinti oranı, söz konusu ödemelerin 1/30'u ile 1/8'i arasında değişebilecek. Disiplin cezasının niteliğine göre yapılacak kesintiler, yeni düzenlemede belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞME HANGİ DURUMLARDA SONA ERDİRİLEBİLECEK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de genişletildi.

Kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezalarını gerektiren fiillerde disiplin kurulu kararı alınacak. İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından atamaya yetkili amirin onayıyla personelin sözleşmesi sona erdirilebilecek.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemleri sonucunda görevine son verilmesine ilişkin karar mekanizmaları daha açık biçimde düzenlenmiş oldu.

HASTALIK VE REFAKAT İZİNLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeyle sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinlerine ilişkin kurallarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler, sözleşmeli personele de uygulanacak.

Hastalık nedeniyle kullanılan izinlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, personelin ücretinden düşülecek.

Bu değişiklikle birlikte sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izni süreçlerinde devlet memurları için belirlenen kurallar esas alınacak.

HASTALIK İZNİ BİTEN PERSONEL GÖREVE BAŞLAMAZSA...

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de hastalık izni süresinin dolmasının ardından göreve dönüş şartlarına ilişkin oldu.

Buna göre sözleşmeli personelin kullanabileceği en fazla hastalık izni süresini tamamlamasına rağmen görevine başlamaması, sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olabilecek.

Söz konusu hüküm, özellikle sağlık sorunları nedeniyle uzun süre görevinden uzak kalan sözleşmeli personelin çalışma koşulları açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda personelin hastalık izni sürelerini ve görevine dönüş şartlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmesi gerekecek.

GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN SÜRE SINIRI GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerinde de yeni esaslar belirlendi.

Buna göre aynı yerde göreve başlayacak sözleşmeli personelin, kendisine yapılan tebliği izleyen iş günü içerisinde görevine başlaması gerekecek.

Başka bir yerde görevlendirilen sözleşmeli personel için ise farklı bir süre uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların, tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu olacak.

Belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı nedenler dışında belirlenen sürelere uyulmaması halinde sözleşmenin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek.

KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDE 3 YIL DETAYI

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği süreçlerinde uygulanacak kurallar da yeniden düzenlendi.

4/B statüsünde görev yapan personelin işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayana kadar gerçekleştireceği yer değişikliklerinde özel usul ve esaslar geçerli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte kurum içi yer değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceğine ilişkin uygulamalar yeniden ele alındı.

Sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri, belirlenen süreler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE MEMUR HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Yeni karar kapsamında sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre görevden uzaklaştırma işlemlerinde devlet memurlarına yönelik hükümler kıyasen uygulanacak.

Bu değişiklikle sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin süreçlerde, devlet memurları için belirlenen yasal çerçevenin esas alınması sağlanacak.

MEMUR KADROSUNA GEÇENLERİN POZİSYONLARI İPTAL EDİLECEK

Düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personelin geride bıraktığı pozisyonlara ilişkin de yeni hükümler içeriyor.

Buna göre sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda, boşalan sözleşmeli personel pozisyonu başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İptal edilen pozisyonlar ilgili kamu personel bilgi sistemine bildirilecek.

Böylece sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişinin ardından boşalan pozisyonların durumuna ilişkin işlemler yeniden düzenlenmiş olacak.

EĞİTİM VE STAJ SÜREÇLERİNDE YENİ KURALLAR

Sözleşmeli personelin mesleki eğitim süreçleri de yeni düzenlemenin kapsamına alındı.

Karara göre sözleşmeli personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri, görev yaptıkları kamu kurumları tarafından yürütülecek.

Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamalarıyla sözleşmeli personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Bu kapsamda kamu kurumları, personelin görevine ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE YENİ HÜKÜMLER

Düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personelin ücret ödemelerine ilişkin kurallar da güncellendi.

Sözleşmeli personelin ücretlerinin ay başında peşin ödenmesi uygulaması devam edecek. Ancak ay tamamlanmadan görevinden ayrılan personelden, çalışmadığı günlere karşılık gelen ücret tutarları geri alınacak.

Böylece ay içerisinde görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere ilişkin peşin aldığı ücretlerin iadesi sağlanacak.

MAAŞ İADESİNDE 3 İSTİSNA BULUNUYOR

Yeni düzenlemede, çalışılmayan günlere karşılık gelen ücretlerin geri alınmasına ilişkin bazı istisnalara da yer verildi.

Buna göre memur kadrosuna atananlar, kendisine aylık bağlananlar ve hayatını kaybeden personel, kalan günlere ilişkin ücretlerin geri alınması uygulamasının dışında tutulacak.

Bu üç durum dışında ay tamamlanmadan görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere karşılık gelen ücretleri, yeni düzenlemede belirtilen esaslara göre geri alınacak.

EkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • mücahid mücahid:
    Sözleşmelileri Memur kadrosuna geçirirseniz çalıştıramazsınız??Maaşını iyi verin ama tüm kurumlar ,asker polis hariç, Mutlaka Özelleştirilmeli? 2 0 Yanıtla
  • S.avcı S.avcı:
    Mücahit yorumuna sonuna kadar katılıyorum memurlar sözleşmeli olmalı 0 0
  • S.avcı S.avcı:
    Memurlar içinde değişsin 0 0
  • kutsal dicle kutsal dicle:
    Sayın editör.. personel kelimesi çoğul olarak ifade edilen bir kelimedir.. halihazırda "personeller" kullanımı yanlış bir tercihtir, bileğinize:) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu Öğretmen ölü bulundu Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda TIR’a operasyon: Kaçak eşyanın değeri 558,6 milyon lira Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda TIR'a operasyon: Kaçak eşyanın değeri 558,6 milyon lira
BİM’de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu
İlham Aliyev’in kızı Antalya’da COP31’de dikkat çeken ziyaret İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
15:29
Trabzon’da bir garip İsrail protestosu Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:22:35. #7.13#
SON DAKİKA: Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android