Avcılar'da 61 yaşındaki tarih öğretmeni, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da 61 yaşındaki tarih öğretmeni, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu

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Avcılar\'da 61 yaşındaki tarih öğretmeni, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu
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Avcılar\'da 61 yaşındaki tarih öğretmeni, arkadaşının minibüsünde ölü bulundu
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Esenyurt'taki bir lisede görev yapan tarih öğretmeni Harun Ülger'in (61) cansız bedeni, Avcılar'da park halindeki bir minibüste bulundu. Okula 5 gündür gitmediği öğrenilen Ülger'in, kalacak evi olmadığı için arkadaşına ait araçta yaşadığı belirtildi. Ölümü şüpheli bulunan öğretmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENYURT'ta 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni Harun Ülger (61), Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğünü ihbar etmesi üzerine bulunduğu öğrenildi. Ülger'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

KALACAK EVİ YOKTU, ARKADAŞININ MİNİBÜSÜNDE YAŞIYORDU

Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE MESAJI

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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